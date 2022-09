Quem está na baia A Fazenda 14, a primeira da temporada

Quatro peões levaram a pior logo no dia da estreia

A prova para decidir quem está na baia A Fazenda 14 foi realizada logo na estreia do programa, na terça-feira. Quatro peões levaram a pior e terão que ficar no quartinho do lado de fora da sede, sem poder usar a água da mansão e ainda podem cair na roça na próxima semana.

Quem está na baia A Fazenda 14: Thomaz Costa, André Santos, Vini Buttel e Bruno Tálamo

Thomaz Costa, André Santos, Vini Buttel e Bruno Tálamo são os quatro peões que estão na primeira baia de A Fazenda 14. A dinâmica para decidir quem ficaria com o castigo foi realizada em dupla – os peões precisavam sortear seus nomes na urna e escolher uma outra dupla que eles gostariam de mandar para a baia.

Em seguida, a dupla escolhida ia para a arquibancada baia. Quando duas duplas estivessem na arquibancada, os terceiros sorteados deveriam tirar uma das duplas que está na baia e trocar de lugar com outras duas pessoas que estão na sede. Depois que todas as duplas jogaram, os quatro peões que terminaram na arquibancada deveriam cumprir o castigo.

A baia é um quartinho apertado localizado fora da sede de A Fazenda 14 e junto com alguns animais que ficam no local. Eles são proibidos de usarem a água e o banheiro de sede, e ainda correm risco de caírem na berlinda. Isso porque eles não podem ser votados pelos colegas durante a formação de roça, mas o mais votado pela casa ganha o direito de puxar um dos baieiros.

Excepcionalmente nessa semana, a dinâmica da escolha dos peões que foram para a baia foi realizada de forma diferente. A partir da próxima segunda-feira, o cronograma passa a seguir o ritmo normal. Os baieiros serão escolhidos pela Prova de Fogo – o vencedor ganha os ‘poderes do lampião’ para serem usados durante a formação da roça. Já os perdedores passam a dormir no quartinho. O castigo vai de domingo até a tarde da quinta-feira.

Quais são as regras da baia?

Os quatro baieiros devem cumprir todas as regras descritas no Manual do Peão, sob risco de punição caso desobedeçam alguma deles.

Os castigos devem usar a roupa designada a eles durante o período em que estiverem cumprindo o castigo e descer para o quartinho ao toque de recolher. Também são eles que acordam primeiro que todo mundo, sendo obrigados a levantarem quando ouvir o sinal do galo.

Uma das principais regras é que eles não podem usar a água da sede. Para fazer a higiene pessoal, eles devem usar a ducha e a torneira que ficam do lado de fora do estábulo, sem água quente. O banheiro pode ser utilizado apenas para necessidades fisiológicas.

Há ainda mudanças na alimentação dos baieiros. Eles não podem levar alimentos para fora da sede e são obrigados a fazerem todas as refeições no local. Na baia, é oferecido apenas água, biscoito de polvilho e rapadura.

A Fazenda 14 vai ao ar diariamente, às 23h, horário de Brasília, na Record. A apresentadora Adriane Galisteu segue no comando da atração pelo segundo ano consecutivo.

