Quem está na frente para sair da Fazenda hoje, dia de 6ª roça

Nesta quinta-feira, 27, mais um peão vai deixar a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. Vini Buttel, Pétala Barreiros e Bárbara Borges estão na sexta roça do reality rural, e já é possível saber quem está na frente para sair da Fazenda. As parciais das enquetes UOL e DCI antecipam o possível resultado.

Pétala Barreiros é quem está na frente para sair da Fazenda

Em consulta realizada às 18h10 desta quinta-feira, 27, na enquete UOL, Pétala Barreiros é quem está na frente para sair da Fazenda hoje. A influenciadora digital tem a menor porcentagem de votos para ficar, com apenas 24,61% da preferência do público - no reality show rural, é eliminado quem tiver o menor número de votos.

Bárbara Borges e Vini Buttel não correm risco de eliminação. A atriz lidera com folga a votação, somando 40,78%. Enquanto isso, o ex-De Férias com o Ex está em segundo lugar somando 34,61% dos votos.

A votação sofreu uma reviravolta nas últimas horas. Até o início da tarde, Buttel liderava as intenções de voto com 39,38% dos votos. Babi começa a se aproximar com 37,73% e próximo das 15h, a loira virou o resultado e passou na frente de seu adversário.

Pétala Barreiros caiu na sexta roça do programa devido ao poder da chama verde - essa é a primeira vez que a influenciadora digital está na berlinda. A famosa faz parte do grupo A, liderado por Deolane Bezerra de quem é bastante próxima.

Ao longo de sua passagem pelo programa, a peoa foi cancelada por algumas atitudes principalmente em relação aos rivais. Até mesmo o pai de Pétala afirmou durante uma live no Instagram que a filha "fez algumas cagadas" durante o jogo.

Vini Buttel também teve falas preconceituosas. O ex-de Férias com o Ex já foi acusado de homofobia, machismo e xenofobia e foi bastante criticado na web. Apesar da revolta em parte do público, ele segue com uma boa vantagem de votos para ficar.

Votalhada aponta para a eliminação de Pétala

O Votalhada, portal que reúne os resultados das principais enquetes de entretenimento, também aponta para a saída de Pétala Barreiros.

Na parcial divulgada às 18h, a influenciadora digital somava apenas 24,44% de média e pode deixar o programa nesta noite. No entanto, a diferença para Vini Buttel não é tão grande: o rapaz tem 28,81% dos votos.

Já Bárbara Borges lidera com folga a votação e não corre risco algum de sair. A loira está com ampla vantagem, somando 46,75% dos votos e deve ganhar uma nova chance de seguir na disputa.

Enquete do DCI aponta resultado acirrado

Já na enquete do DCI, o resultado está mais acirrado entre os três peões. Quem lidera também é Bárbara Borges, com 35,40% dos votos, seguida de Vini Buttel, com 33,50%. Em último lugar está Pétala, com 24,44%.

Que horas começa A Fazenda hoje?

A Fazenda 14 hoje começa às 23h, horário de Brasília, na Record. O programa vai ao ar logo após a novela Amor sem Igual.

A votação segue aberta durante todo o programa ao vivo e deve ser encerrada pela apresentadora Adriane Galisteu apenas no fim da edição, quando o nome do eliminado da vez será anunciado. Os três roceiros se despedem dos colegas ainda no começo da noite e partem para o deck de eliminação, de onde só dois retornam para a sede.

A volta para a sede é um dos momentos mais esperados da noite, já que os rivais dos peões vencedores da roça não escondem suas insatisfações ou felicidade ao verem quem deixou o programa - é comum que aconteça algumas brigas também.

Logo após o fim do programa ao vivo, o eliminado da vez participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie exclusivamente para os assinantes do Playplus.