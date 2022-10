Quem está na roça da Fazenda 2022: Shay, Deolane, Lucas e Thomaz

Os peões se reuniram na noite desta terça-feira (18) para definir quem está na roça da Fazenda 2022 que definirá o quinto eliminado do programa. Bia, a fazendeira da semana, indicou Shay e a votação dos participantes colocam Deolane, Thomaz e Lucas nos banquinhos.

A Fazenda 2022: quem está na roça desta semana?

Shay, Deolane, Thomaz e Lucas estão na quinta roça de A Fazenda 2022. O primeiro voto da noite, como já é tradição, foi o da fazendeira da semana. Bia se pronunciou e mandou Shay direto para a berlinda. Segundo ela, sua escolha foi por uma briga ocorrida entre Shay e Thiago, na qual o iraniano teria humilhado ex-padrasto de Neymar. “Durante a briga ele cuspiu na cara do Thiago e humilhou ele dizendo que ele não tinha casa’.

Logo depois, foi a vez do restante dos confinados votarem e explicarem as escolhas da vez. Como já tem sido visto nas votações anteriores, a formação da roça esquentou o clima entre os famosos. Ao final da dinâmica, Deolane recebeu 9 votos e entrou para a lista de quem está na roça desta semana na Fazenda.

Por ter sido a mais votada pela casa, Deolane precisou puxar um dos nomes da baia nesta semana e escolheu Thomaz. Antes, ela havia sido escolhida por André para ficar com o Poder da Chama Verde. Nesta semana, a Chama Verde dava o poder de escolher quem seria o terceiro roceiro. Como Deolane – a segunda indicada – estava com o poder, a dinâmica não foi alterada do que tradicionalmente acontece.

Na dinâmica do Resta-Um, Lucas foi deixado por último.

O quarto roceiro decidiu vetar Shayn da Prova do Fazendeiro da semana. Entretanto, o Poder da Chama Preta trocava o veto do 4º indicado e vetaria uma nova pessoa. André, na sequência, escolheu vetar o próprio Thomaz. A Prova do Fazendeiro será transmitida nesta quarta-feira (19), às 23h, na Record TV e PlayPlus

Quem votou em quem na roça?

Alex Gallete votou em Deolane

Thomaz votou em Deolane

André votou em Ruivinha de Marte

Kerline votou em Deolane

Moranguinho votou em Ruivinha de Marte

Shay votou em Deolane

Thiago votou em Ruivinha de Marte

Ruivinha votou em Deolane

Vini votou em Ruivinha de Marte

Babi votou em Deolane

Pétala votou em Ruivinha de Marte

Iran votou em Deolane

Deolane votou em Ruivinha de Marte

Pelé votou em Deolane

Déborah votou em Deolane

Lucas votou em Ruivinha de Marte

Poder do Lampião definiu quem está na roça da Fazenda 2022

André Marinho foi quem venceu a Prova do Fogo e conquistou o Poder do Lampião que alterou a maneira como é definido quem está na roça na Fazenda 2022. O humorista decidiu ficar com a Chama Preta e, como pede o protocolo, entregou a Chama Verde para outra pessoa. Deolnae foi o nome escolhido para ser presenteado. Veja quais foram os poderes da semana:

Chama Verde: votado pelos internautas, o dono deste poder ganhou o seguinte poder:

Poder da Chama: Você indicará o terceiro roceiro de hoje. Escolha este roceiro entre os moradores da baia.

Chama Preta: escolhido pela produção de A Fazenda, o poder da Chama Preta era:

Poder da Chama: Retirar o veto da Prova do Fazendeiro e indicar outro roceiro a ser vetado