Quem está na roça da Fazenda essa semana e quem votou em quem

Os peões se reuniram na noite desta terça-feira (25) para definir quem está na roça da Fazenda 2022 que definirá o sexto eliminado do programa. Lucas, o fazendeiro da semana, indicou Bárbara e a votação dos participantes colocou Vini, Pétala e Pelé nos banquinhos.

A Fazenda 2022: quem está na roça da Fazenda?

Bárbara, Vini, Pétala e Pelé estão na 6ª roça de A Fazenda 2022. O primeiro voto da noite, como já é tradição, foi o do fazendeiro da semana. Lucas se pronunciou e mandou Bárbara direto para a berlinda.

Segundo ele, há contradições nas ações de Bárbara, que condena e critica as erros do grupo A e ignora e 'passa-pano' para as falhas do grupo B. O fazendeiro citou também que a peoa tinha uma postura "vitimista" e teria "se queimado" durante a dinâmica na Hora do Faro, quando os peões do grupo B tentaram burlar as regras e obter informações de fora através de sinais do Thomaz.

Logo depois, foi a vez do restante dos confinados votarem e explicarem as escolhas da vez. Como já tem sido visto nas votações anteriores, a formação da roça esquentou o clima entre os famosos, mas em tom mais moderado já que a apresentadora Adriane Galisteu abriu a votação pedindo respeito e mais cuidado com os palavrões. Ao final da dinâmica, Vini recebeu 7 votos e entrou para a lista de quem está na roça desta semana na Fazenda.

Por ter sido o mais votado pela casa, Vini precisaria puxar um dos nomes da baia nesta semana. No entanto, o Poder da Chama Verde colocava diretamente o terceiro roceiro na roça. Kerline, vencedora da Prova de Fogo, escolheu dar o poder à Pétala, e jogou a peoa na berlinda. Já na dinâmica do Resta-Um, Pelé foi deixado por último.

O quarto roceiro decidiu vetar Vini da Prova do Fazendeiro da semana. A Prova do Fazendeiro será transmitida nesta quarta-feira (19), às 23h, na Record TV e PlayPlus

Quem votou em quem na roça?

Alex Gallete votou em Vini

André votou em Déborah

Kerline votou em Vini

Moranguinho votou em Déborah

Ruivinha votou em Vini

Vini votou em Déborah

Bárbara votou em Vini

Pétala votou em Déborah

Iran votou em Vini

Deolane votou em Déborah

Pelé votou em Vini

Déborah votou em Vini

Bia votou em Déborah

Poder do Lampião definiu quem está na roça da Fazenda 2022

Kerline foi quem venceu a Prova do Fogo e conquistou o Poder do Lampião que alterou a maneira como é definido quem está na roça na Fazenda 2022. A influencer decidiu ficar com a Chama Preta e, como pede o protocolo, entregou a Chama Verde para outra pessoa. A Pétala foi o nome escolhido para ficar com o Poder da Chama Verde.

