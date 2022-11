Quem está na roça de A Fazenda 2022, a 10ª berlinda da edição

Os peões se reuniram na noite desta terça-feira (22) para definir quem está na roça da Fazenda 2022 que definirá o 10º eliminado do programa. Deolane, a fazendeira da semana, indicou Bárbara e a votação dos participantes colocou Kerline, Morango e Bia nos banquinhos.

As peoas Bárbara, Kerline, Morango e Bia estão na 10ª roça de A Fazenda 2022. O primeiro voto da noite, como já é tradição, foi o do fazendeiro da semana. Deolane se pronunciou e mandou Bárbara direto para a berlinda.

Logo depois, foi a vez do restante dos confinados votarem e explicarem as escolhas da vez. Ao final da dinâmica, Morango recebeu 10 votos e entrou para a lista de quem está na roça desta semana na Fazenda.

O poder do lampião da chama vermelha, que estava nas mãos de Bia, previa que ela imunizasse um dos peões da na puxada de baia. Entre André e Kerline, a ex-BBB levou a pior e está na roça da semana.

Por fim, Bia vetou Kerline da Prova do Fazendeiro da semana. A Prova do Fazendeiro será transmitida nesta quarta-feira (23), às 22h30, na Record TV e PlayPlus

Quem votou em quem?

André votou em Morango

Kerline votou em Morango

Moranguinho votou em Iran

Bárbara votou em Morango

Pétala votou em Iran

Iran votou em Morango

Deolane (fazendeira) votou em Bárbara

Bia votou em Iran

