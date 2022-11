Quem está na roça de A Fazenda 2022, a 9ª berlinda da edição

Os peões se reuniram na noite desta terça-feira (15) para definir quem está na roça da Fazenda 2022 que definirá o 9º eliminado do programa. Bárbara, a fazendeira da semana, indicou Bia e a votação dos participantes colocou Deolane, Ruivinha, Bia e André nos banquinhos.

+ Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 9ª roça?

Quem está na roça da Fazenda?

Deolane, estão na 9ª roça de A Fazenda 2022. O primeiro voto da noite, como já é tradição, foi o do fazendeiro da semana. Bárbara se pronunciou e mandou Deolane direto para a berlinda. A fazendeira relembrou as brigas com a advogada e frisou que as falas negativas da adversária vão além do entretenimento.

Logo depois, foi a vez do restante dos confinados votarem e explicarem as escolhas da vez. Ao final da dinâmica, Ruivinha recebeu 5 votos e entrou para a lista de quem está na roça desta semana na Fazenda.

Por ter sido a mais votada pela casa, Ruivinha puxou da baia a rival Pétala. No entanto, o poder do lampião da chama vermelha, que estava nas mãos de Pelé previa que o terceiro roceiro fosse escolhido. Assim, Bia levou a pior e está na roça da semana.

No resta um, houve mais briga. Morango discutiu com André e deixou de salvar o aliado e escolheu salvar Kerline do grupo rival.

Por fim, André vetou Bia da Prova do Fazendeiro da semana. A Prova do Fazendeiro será transmitida nesta quarta-feira (16), às 22h30, na Record TV e PlayPlus

Quem votou em quem?

André votou em Ruivinha

Kerline votou em Bia

Moranguinho votou em Ruivinha

Ruivinha votou em Bia

Bárbara (fazendeira) votou em Deolane

Pétala votou em Ruivinha

Iran votou em Bia

Deolane votou em Ruivinha

Bia votou em Ruivinha

Poder do Lampião definiu quem está na roça da Fazenda 2022

Iran foi quem venceu a Prova do Fogo e conquistou o Poder do Lampião. O ator escolheu a Chama Amarela e, como pede o protocolo, entregou a Chama Vermelha para outra pessoa. Pelé foi o nome escolhido para ficar com o poder.

Veja quais foram os poderes da semana:

Chama Vermelha: votado pelos internautas, o dono deste poder ganhou o seguinte poder: "troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede".

Chama Amarela: escolhido pela produção de A Fazenda, o poder da Chama Amarela era: "imune a segunda vaga da roça".

Siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do reality.