Quem está na roça falsa da Fazenda 2022 e como escolher quem ganha a chance

Foi formado na noite de terça (29) uma berlinda de mentirinha, e quem está na roça falsa da Fazenda 2022 é o quarteto Pelé, Pétala, Bárbara e Deolane. Na quinta o público vai saber quem passará um breve momento fora da casa, mas de olho em tudo que estará rolando no confinamento.

Enquete A Fazenda 2022: quem ganha a roça falsa?

Quem está na roça falsa da Fazenda 2022

Quem está na roça falsa da fazenda é Pelé, Pétala, Bárbara e Deolane A formação da berlinda começou com Bia indicando Pelé. Em seguida, começou a votação entre os participantes, que terminou com a indicação de Pétala.

Na puxada de baia Bárbara levou a pior e a dinâmica do resta um completou o quarteto com Deolane.

O mais votado até o fim de semana irá para um quarto secreto e vai assumir o modo "chefão da fazenda", mas temporariamente. O peão ou peoa ficará em um QG com tela de TV e terá acesso ao que os adversários estão fazendo na sede.

Quem votou em quem

Iran votou em Pétala

Deolane votou em Iran

Babi votou em Pétala

Moranguinho votou em Iran

Pelé votou em Pétala

Pétala votou em Iran

André votou em Pétala

Dinâmica da roça falsa

Terça-feira: formação da roça falsa

Quarta-feira: prova do fazendeiro

Quinta-feira: eliminação falsa

Sexta-feira: festa e dois peões poderão conhecer o quarto secreto

Sábado ou domingo: revelação da roça falsa

Como votar na roça falsa no R7

Para votar na roça falsa da Fazenda 2022 será necessário acessar o site do R7, e o processo é simples e de graça. É só clicar na página de A Fazenda 2022, depois na enquete, e votar naquele participante que você quer que ganhe a roça falsa. Por último, aguarde a confirmação do seu voto e repita o processo se quiser.

Não há limite de votos.



Que dia acaba A Fazenda 2022?

A final da Fazenda 2022 será no dia 15 de dezembro, uma quinta-feira. O programa ao vivo deve ser apresentado por Adriane Galisteu e transmitida diretamente do confinamento do programa, em Itapecerica da Serra.

O pódio deve ser disputado entre 3 ou até 4 participantes, como em edições anteriores, mas apenas os dois mais votados levarão os prêmios de R$ 1,5 milhão e um carro 0km, respectivamente.

