A Fazenda 2022 quem está na roça: Vini, Deborah, Ingrid e Rose

Já está definido quem está na roça A Fazenda 2022. Os peões se reuniram na noite desta terça, 27, para formar a segunda berlinda da temporada. Vini, Deborah, Ingrid e Rosea são os azarados da vez, mas um deles vai escapar da votação popular na quinta, 28, durante a Prova do Fazendeiro.

Quem está na roça A Fazenda 2022

Quem está na roça A Fazenda 2022 são Vini, Deborah, Ingrid e Roseane. O modelo foi a indicação do fazendeiro Shay, enquanto a ex-Power Couple foi a mais votada pelos peões. A influencer foi puxada da baia e Roseane foi quem sobrou na dinâmica do resta um.

A definição de quem está na roça começou com a indicação do fazendeiro Shayan Haghbin, que escolheu Vini Buttel para a berlinda sob a justificativa de supostos comentários machistas do peão durante a convivência com as peoas.

Em seguida, Adriane Galisteu iniciou a votação aberta. Deborah foi a mais votada pelos peões, com 10 votos. A peoa teve direito a uma puxada da baia e escolheu Ingrid para acompanhá-la. Um detalhe é que a Rosena estava imune a puxada de baia, o que teria levado a ex-Power Couple a trocar o voto.

Ingrid então foi quem começou o resta um. O único que não foi salvo foi Rose, que apesar de ter imunidade na puxada de baia, não tinha nenhum poder e acabou ocupando o quarto lugar na roça.

Deborah foi vetada da prova do fazendeiro e por isso já está na eliminação de quinta, 28 de setembro.

Quem votou em quem?

André Marinho votou na roça em Deborah

Kerline Cardoso votou na roça em Bia

Tiago Ramos votou na roça em Deborah

Bárbara Borges votou na roça em Pétala

Deborah Albuquerque votou na roça em Deolane

Vini Buttel votou na roça em Deborah

Deolane Bezerra votou na roça em Deborah

Ruivinha de Marte votou na roça em Pétala

Thomaz Costa votou na roça em Deborah

Alex Galette votou na roça em Tiago

Iran Malfitano votou na roça em Bia

Moranguinho votou na roça em Deborah

Rosiane Pinheiro votou na roça em Deborah

Bia Miranda votou na roça em Deborah

Shayan Hahgbin votou na roça em Vini

Pelé Milflows votou na roça em Bia

Pétala Barreiros votou na roça em Deborah

Tati Zaqui votou na roça em Bia

Ingrid Ohara votou na roça em Thomaz

Lucas votou em Deborah

Quem é o novo fazendeiro do reality show

O novo fazendeiro será escolhido na quarta-feira, 27. Três peões participam da prova, que pode ser habilidade, agilidade, memória ou sorte, e um deles não só escapa da berlinda, como se torna o novo dono do chapéu da semana.

Entre as atribuições do fazendeiro, está a distribuição de tarefas entre os peões, que ocorre na manhã de quinta-feira. O líder deve indicar quais colegas de confinamento devem fazer as atividades da casa, como tirar o lixo e cuidar dos animais.

Na terça-feira, o fazendeiro indica um novo rival para a roça, começando um novo ciclo no reality show. Por enquanto, o programa teve dois líderes: Lucas Santos e Shayan Hahghbin.

Quando será a eliminação?

A eliminação de quem está na roça acontece na quinta-feira, a partir das 23h, horário de Brasília. O anúncio do nome do eliminado só ocorre no final do programa ao vivo.

Nesse dia, o programa exibe VT’s dos participantes e seus principais momentos no jogo. A apresentadora também faz perguntas para os roceiros que estão no deck de eliminação, enquanto os peões que estão na sede conseguem ouvir tudo. Geralmente, as questões envolvem o jogo e rivalidades entre os participantes para colocar ainda mais ‘fogo no feno’ entre eles.

Após o anúncio do menos votado entre quem está na roça, o eliminado da vez participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie que vai ao ar no Playplus, plataforma de streaming da emissora. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos. Quem já tiver a assinatura só precisa ir até o menu de A Fazenda e clicar no sinal 1 quando a entrevista estiver no ar.

Na sexta-feira, mais uma entrevista, agora no R7. Selfie também comanda a Live com Eliminado, transmitida gratuitamente no portal R7.com, no PlayPlus e nas redes sociais do reality. O ex-peão conversa mais uma vez com o apresentador sobre sua trajetória no programa.

Veja também a história de A Fazenda, o reality da Record