Quem está saindo da Fazenda hoje enquete + 3ª roça (06/10/22)

Agora resta saber quem está saindo da Fazenda hoje enquete entre Tiago Ramos, Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro, que estão mais uma vez na disputa por permanência. Deborah é a participante que mais pisou em roças até agora e os demais marcam a segunda ida para a berlinda.

+Enquete A Fazenda quem ganha: Top 3 está definido em parciais

Tiago, Deborah ou Rosiane, quem está saindo da Fazenda hoje enquete?

Por enquanto, uma divergência toma conta de quem está saindo da Fazenda hoje enquete. No DCI e no Diário do Nordeste, Rosiane é apontada como a eliminada da noite. Já no UOL, Deborah é quem deve se preocupar com o seu futuro no jogo.

Começando pelos dados do DCI, mais de 17 mil votos foram contabilizados nesta parcial sobre quem fica. Rosiane aparece em último, com apenas 14,5% do favoritismo e é indicada como a peoa que pode deixar o confinamento hoje.

A segunda posição desta votação é de Tiago Ramos, com 25,2% dos votos para ficar. Em primeiro lugar, aparece Deborah Albuquerque, com uma larga diferença. A peoa soma 60,3% dos votos a seu favor.

No Diário do Nordeste, que soma cerca de 14 mil votos, o cenário é o mesmo. Rosiane (15,9%) fica em último e é apontada como quem está saindo da Fazenda hoje enquete. Tiago está em segundo com 23,1% e Deborah lidera com 61%.

É na enquete do UOL que as coisas mudam. Por lá, Rosiane está na segunda posição e Deborah é apontada como a eliminada da semana. É necessário informar que Rosiane chegou a ficar na terceira posição da parcial do site entre o final da manhã desta quinta e começo da tarde. Porém, a dançarina se recuperou e agora assume a vice-liderança.

Nesta consulta realizada entre às 17h30 e 18h00, Tiago lidera com 37,82%, Rosiane vem na cola com 33,43% e Deborah fica na lanterna com 28,74%.

Histórico de votação (17h30/18h00)

DCI

Deborah Albuquerque: 60,3%

Rosiane Pinheiro: 14,5%

Tiago Ramos: 25,2%

Diário do Nordeste

Deborah Albuquerque: 61%

Rosiane Pinheiro: 15,9%

Tiago Ramos: 23,1%

UOL

Deborah Albuquerque: 28,74%

Rosiane Pinheiro: 33,43%

Tiago Ramos: 37,82%

+Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem deve sair na 3ª roça?

Agenda do eliminado

Depois que alguém entre Tiago, Deborah ou Rosiane, quem está saindo da Fazenda hoje enquete do DCI, deixar o confinamento, seu primeiro passo será um bate-papo com o ex-Fazenda Lucas Selfie no Cabine de Descompressão. A atração começa após o término do programa ao vivo da Record, já na madrugada de sexta-feira, e é exclusivo para assinantes do Playplus.

Para quem não é assinante da plataforma streaming, será necessário fazer um cadastro e assinar o plano de R$15,90.

1 – Acesse a plataforma em https://www.playplus.com/ ou baixe o aplicativo pelo seu celular

2 – Selecione “Plano Playplus R$15,90” e comece a criar sua conta

3 – Informe nome, e-mail e uma senha

4 – Depois, informe CPF, data de nascimento, gênero e celular

5 – Escolha a forma de pagamento

6 – Use seu login e senha recém-criados para entrar no Playplus.

7 – Acesse o menu de A Fazenda 14 na plataforma e clique em Cabine de Descompressão no horário da entrevista

Live com o eliminado

Às 21h00 das sextas-feiras o público pode assistir uma nova entrevista do peão que deixou o programa. Dessa vez, Lucas Selfie fica a frente do Live com Eliminado, que é exibida gratuitamente. Para assistir, é só acessar o site da Record, o R7.com, as redes sociais da atração ou o canal do reality show no Youtube.

Eliminado também participa do programa de Rodrigo Faro

Além da entrevista com Lucas Selfie e os quadros especiais para o digital de A Fazenda 2022, os eliminados também participam do quadro “Última chance” do Hora do Faro. Na atração, o ex-peão fala sobre seu tempo no programa, passa por uma série de perguntas e ainda classifica seus ex-colegas. Geralmente, Faro entra ao vivo no confinamento e conversa com os peões sobre a dinâmica do eliminado.

O programa de Rodrigo Faro é exibido aos domingos na Record TV e começa às 15h45, depois do Cine Maior. Confira como foi a participação da eliminada Ingrid Ohara na semana passada:

Leia também – A Fazenda 2022: veja a delegação das tarefas do novo fazendeiro Alex