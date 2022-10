Quem foi expulso da Fazenda 2022 hoje? Produção corta câmeras

Tiago e Shay protagonizaram uma briga na noite de quita-feira, 20 de outubro, e após a de agressão entres os participantes, quem foi expulso da Fazenda? As transmissão ao vivo do reality foi interrompida.

Quem foi expulso da Fazenda?

A produção da Fazenda enviou dois seguranças para dentro da sede, mas ainda não se posicionou se haverá expulsão. Para parte do público, Tiago teria acertado a garrafa de água Shay, que então teria revidado com uma cotovelada.

Quando a briga aconteceu, Adriane Galisteu estava no ar, pronta para encerrar o programa, e chegou a comentar que poderia haver expulsão.

No entanto, 8 câmeras do Playplus foram cortadas e por volta da 1 da madrugada o público só conseguia acompanhar a entrevista de Thomaz no quadro Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie.

A interrupção da transmissão do 24 horas deixou o público inconformado e o programa foi alvo de críticas. “Seguimos sem sinal em 8 das 9 câmeras em A Fazenda, apenas a câmera sinal 1 que permanece com conteúdo, transmitindo a Cabine de Descompressão. Queremos saber o que está rolando na Sede e não sobre o eliminado”, criticou um seguidor.

@rocarelli Eu pago pra ver a fazenda, não a tela azul. Cadê a transparência do programa? VOLTA AS CÂMERAS queremos ver o q está acontecendo @GalisteuOficial #afazenda14 — Kelly coutinho🌶️🍞 (@Kynha_lyndinha) October 21, 2022

PlayPlus some com as câmeras da Fazenda. Enfim, a última pá de cal. #EliminacaoAFazenda #cabinededescompressão — Cadu Safner (@Cadu_Safner) October 21, 2022

A DIREÇÃO DA FAZENDA CORTOU TODOS OS SINAIS DAS CÂMERAS, PRA QUE EU PAGO PLAYPLUS MESMO??? — Pedro (@GePedro_) October 21, 2022

Além da expulsão de Nego do Borel no ano passado, ao longo das 13 temporadas, a produção já retirou cinco peões da atração. Relembre quem já foi expulso da Fazenda em todas as edições.