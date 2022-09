Quem foi para a roça ontem na Fazenda: 4 estão em perigo

Quem foi para a roça ontem na Fazenda 14, terça-feira (20), corre o risco de ficar com o posto de primeiro eliminado da temporada. No total, quatro participantes foram parar nos banquinhos de roceiro, porém, para três peões nem tudo está perdido. Apenas um deles foi direto para a berlinda e já está em risco de deixar o programa. O restante vai participar da prova do fazendeiro hoje, quarta-feira (21), que definirá o novo chefão da semana e quem vai de fato competir pelos votos do público.

+Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem fica na 1ª roça? VOTE

Quem foi para a roça ontem na Fazenda 2022, 1ª roça da edição

Deborah Albuquerque, Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Shayan Haghbin são os participantes que tiveram o azar de cair na primeira roça da temporada.

Entre quem foi para a roça ontem na Fazenda 2022, Deborah foi a primeira a sentar no banquinho de roceiro. A peoa foi indicação do fazendeiro Lucas Santos. “Ela utilizou diversas vezes de falsidade, vitimismo e assuntos de fora do programa para de alguma forma tentar machucar, ofender e menosprezar alguns dos participantes aqui dentro. Isso vai contra total a minha ideologia do que acho que é um jogo justo e jogo com respeito”, justificou o ator.

Depois que Deborah foi parar no banquinho, foi hora dos demais participantes votarem. Após cada um indicar alguém e fazer sua justificava, André Marinho abriu a chama vermelha – que recebeu das mãos de Iran Malfinato, campeão da prova de fogo – por isso, o cantor pôde anular três votos. Ele decidiu anular os votos de Bruno Tálamo, Deborah Albuquerque e Kerline Cardoso, que precisaram votar em outras pessoas.

Ao final da votação da sede, Tiago Ramos se tornou o segundo roceiro. O influenciador digital então puxou Bruno Tálamo da baia, que se tornou o terceiro roceiro. Por último, foi realizado o resta um. A dinâmica foi iniciada por Iran Malfinato, que escolheu ficar com a chama amarela. Quem sobrou foi Shayan, que ficou com a quarta vaga da primeira roça da temporada.

Indicação do fazendeiro: Deborah

Mais votado da casa: Tiago

Puxado da baia: Bruno

Sobrou no resta um: Shayan

Quem votou em quem

André Marinho votou em Tiago Ramos

Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos – após a anulação de seu voto, optou por indicar Deolane

Tiago Ramos votou em Kerline Cardoso

Bárbara Borges votou em Tiago Ramos

Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra – após a anulação de seu voto, optou por indicar Thomaz

Vini Buttel votou em Kerline Cardoso

Deolane votou em Kerline Cardoso

Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos

Bruno Tálamo votou em Thomaz Costa – após a anulação de seu voto, optou por indicar Alex

Thomaz Costa votou em Kerline Cardoso

Alex Gallete votou em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou em Vini Buttel

Moranguinho votou em Kerline Cardoso

Rosiane Pinheiro votou em Tiago Ramos

Bia Miranda votou em Kerline Cardoso

Shayan votou em Tiago Ramos

Pelé Milflows votou em Tiago Ramos

Pétala Barreiros votou em Kerline Cardoso

Tati Zaqui votou em Tiago Ramos

Ingrid Ohara votou em Tiago Ramos

Quem foi vetado da prova do fazendeiro?

Tiago Ramos está fora da prova do fazendeiro. Ele é o único entre quem foi para a roça ontem na Fazenda que já está direto na berlinda. Ele foi vetado por Shayan, que sobrou no resta um. Ao se tornar o quarto roceiro, o ex-Casamento às Cegas teve o direito de tirar alguém da competição pelo chapéu.

Por isso, enquanto Tiago já corre risco de sair do programa, Deborah, Shayan e Bruno ganharão uma chance de se livrarem. Os três competirão em uma prova ao vivo nesta quarta-feira (21) e um deles vai assumir o cargo mais almejado do programa.

Após a prova do fazendeiro, os dois roceiros que perderem a disputa se juntarão a Tiago Ramos na berlinda. A votação oficial da Record TV será aberta e o público vai decidir quem fica. A enquete do programa será encerrada amanhã, quinta-feira (22), durante o programa ao vivo.

+Enquete A Fazenda 2022: Shay, Deborah ou Bruno, quem deve ser fazendeiro?

Que horas começa A Fazenda 14 hoje (21)

Para não perder a prova do fazendeiro de hoje, que definirá quem entre quem foi para a roça ontem na Fazenda 14 vai se safar da disputa pela permanência, é necessário ficar de olho na programação da Record. O site oficial da emissora indica que o reality show vai começar hoje às 23h00, logo após a reprise da novela Amor sem Igual.

Para conferir tudo é só sintonizar na Record TV de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros ou utilizar a aba “No Ar” do Playplus para assistir pela internet gratuitamente.

Veja quem foi para a roça ontem na Fazenda e como foi o veto de Shayan:

Shayan sobra no Resta Um e ocupa o último banco da Roça | A Fazenda 14 O Resta Um desta primeira formação da Roça foi diferente: graças ao Poder da Chama Amarela, Iran pôde começar a dinâmica. A primeira peoa salva foi Bárbara Borges, que, em seguida, salvou André. Shayan foi o último peão e ocupou o último banquinho da Roça. Ele optou em vetar Tiago da Prova do Fazendeiro.

Leia também

A Fazenda 2022: pós-votação tem brigas e alfinetada de Deolane