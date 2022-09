Deborah é quem foi vetado da prova do fazendeiro e está direto na 2ª roça da temporada - Foto: Reprodução/Record

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro e quem participa hoje – 28/9

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro e quem participa hoje – 28/9

Deborah Albuquerque, Vini Buttel, Rosiane Pinheiro e Ingrid Ohara caíram na berlinda desta semana de A Fazenda 2022. No entanto, nem tudo está perdido para um deles, que será coroado fazendeiro na prova que será realizada na noite desta quarta-feira (28). Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro? Para o azar de Deborah Albuquerque, nem todos poderão competir. A ruiva se deu mal e vai direto para a 2ª roça da temporada.

ENQUETE A FAZENDA 2022: quem deve vencer a Prova do Fazendeiro?

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro na 2ª roça de A Fazenda 2022?

Deborah Albuquerque é quem foi vetado da Prova do Fazendeiro desta semana. Ela foi alvo de Rosiane Pinheiro, que ao sobrar na dinâmica do Resta Um, teve o poder de decidir quem ficaria de fora da disputa pela chapéu de chefão do reality show.

Deborah caiu na roça porque foi a mais votada entre os moradores da sede. Ela recebeu 10 votos no total, o que já seria o suficiente para mandá-la para o banquinho de segunda roceira. No entanto, com a chama vermelha em mãos, Deolane Bezerra transferiu os votos de Bia Miranda para Deborah, então a ruiva somou 14 votos e realmente não conseguiu escapar da berlinda.

Quando a apresentadora Adriane Galisteu perguntou para Rosiane quem seria vetado, a dançarina comentou: “com certeza essa maravilhosa, lindíssima e super enigmática, Deborah”. Como a ex-Power Couple tem muitos inimigos no confinamento, o momento ganhou até aplausos de alguns participantes, como Deolane Bezerra, Mulher Moranguinho, Pétala Barreiros, Tiago Ramos, Lucas Santos, entre outros.

Por isso, Deborah Albuquerque está fora da terceira prova do fazendeiro de A Fazenda 2022. Quem vai competir pelo chapéu hoje, quarta-feira (28), a partir das 23h00 ao vivo na Record, será: Vini Buttel, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro.

Quem vencer, escapa da berlinda. Os demais, se juntam a Deborah, quem foi vetado da Prova do Fazendeiro, na 2ª roça de A Fazenda 2022. A votação oficial da Record será aberta ainda hoje e o público votará em uma enquete para decidir quem fica e quem sai. O eliminado deixa o reality show amanhã, quinta-feira (29), durante o programa ao vivo comandado por Galisteu.

Quem votou em quem na 2ª roça de A Fazenda 2022

*Participantes que votaram em Deborah, a vetada da semana

André Marinho votou em Deborah Albuquerque

Lucas Santos votou em Deborah Albuquerque

Tiago Ramos votou em Deborah Albuquerque

Vini Buttel votou em Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra votou em Deborah Albuquerque

Thomaz Costa votou em Deborah Albuquerque

Moranguinho votou em Deborah Albuquerque

Rosiane Pinheiro votou em Deborah Albuquerque

Bia Miranda votou em Deborah Albuquerque

Pétala Barreiros votou em Deborah Albuquerque

*Demais votos da berlinda

Kerline Cardoso votou na roça em Bia Miranda

Bárbara Borges votou na roça em Pétala Barreiros

Deborah Albuquerque votou na roça em Deolane Bezerra

Ruivinha de Marte votou na roça em Pétala Barreiros

Alex Galette votou na roça em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou na roça em Bia Miranda

Pelé Milflows votou na roça em Bia Miranda

Tati Zaqui votou na roça em Bia Miranda

Ingrid Ohara votou na roça em Thomaz Costa

Lembrando que todos os votos de Bia Miranda – no total 4 – foram transferidos para a conta de Deborah Albuquerque, quem foi vetado da prova do fazendeiro desta semana de A Fazenda 2022.

Assista a formação de berlinda e veja como foi o veto de Rosiane em Deborah:

+Quem é o marido da Deborah Albuquerque de A Fazenda 14