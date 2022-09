Quem ganha A Fazenda 2022: taróloga revela quem pode ganhar

O reality show rural da Record TV ainda não completou um mês no ar, mesmo assim o público já tem curiosidade sobre quem ganha A Fazenda 2022. Com tantos participantes ainda no confinamento de Itapecerica da Serra, fica difícil prever quem vai se dar bem no jogo e quem ficará pelo caminho. Por isso, o Jornal DCI consultou a taróloga Tecah Titton para debater sobre o assunto.

A especialista avaliou com base na numerologia e o tarot todos os participantes que continuam na briga pelo R$ 1,5 milhão até agora e apontou três nomes que podem chegar na grande final do programa.

Quem ganha A Fazenda 2022 segundo a astrologia

Para a taróloga Tecah Titton, o prêmio de quem ganha A Fazenda 2022 está entre três mulheres: Bárbara Borges, Deolane Bezerra e Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte.

Para Tecah, Bárbara tem grande chance de chegar na grande final e agarrar o prêmio do programa porque seu anjo de guarda está a amparando. No perfil da peoa, Tecah avalia que a atriz passa por um período difícil, mas que ela pode chegar longe.

“Está em um período de perigo de vida. Depressão, fracassos, entre outros. Acredito que suas chances de ganhar são grandes porque alguma coisa tem que mudar na vida dela”, comentou.

No caso de Deolane e Ruivinha de Marte, a taróloga cita possibilidades que podem afetar o jogo de cada. A taróloga acredita que a advogada pode ser quem ganha A Fazenda 2022 se conseguir controlar a língua. Já a tiktoker amazonense tem chance de ser campeã se conseguir chegar a um equilíbrio no confinamento da Record TV.

Além destes três nomes, a especialista também cita outro possível vencedor: Thomaz Costa. Porém, segundo ela, o ator de Carrossel precisa controlar sua mente, que está desorganizada, para ter chances reais de colocar as mãos no R$ 1,5 milhão e levar o título de campeão para casa.

Sobre Deborah Albuquerque, um dos destaques da edição, a taróloga diz que a vice-campeã do Power Couple 2022 chega longe no programa, mas não ganha.

Análise dos perfis dos participantes

A pedido do Jornal DCI, Tecah Titton avaliou o perfil de todos os participantes de A Fazenda 2022 para descobrirmos não apenas as chances de cada um na briga pela coroa de campeão, mas também os possíveis próximos passos dos competidores no jogo. Como por exemplo Tiago Ramos, que Tecah diz que não vai chegar na grande final porque vai “enfiar os pés pelas mãos” no confinamento.

A taróloga usou o Tarot e também a numerologia – utilizando data de aniversário, local de nascimento, entre outros dados – para montar uma análise. Confira o que ela comentou sobre cada um dos peões da edição:

Alex Gallete: “vai falar demais e por isso suas chances de ganhar diminuem muito. Precisa saber ter controle”.

André Marinho: “a falta de disciplina dele não o deixará chegar na final. Precisa saber controlar seus impulsos”.

Bárbara – “Está em um período de perigo de vida. Depressão, fracassos, entre outros. Acredito que suas chances de ganhar são grandes porque alguma coisa tem que mudar na vida dela”.

Deborah Albuquerque: “ela até chega longe, mas não ganha. Seus traumas do passado não permitem que ela se sinta merecedora. Ela não vibra a energia de vitória”.

Deolane Bezerra: “ela tem grande chance de chegar longe, mas precisa controlar a língua afiada”.

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho: “não chega muito longe no jogo. Ela está em fase de muita tristeza”.

Ingrid Ohara: “se ela conseguir não levar tudo ao pé da letra e perdoar outras pessoas – e principalmente a si mesma – pode chegar na final”.

Iran Malfitano: “não chega aos finalistas. Está sem ou perdeu o controle da vida”.

Kerline Cardoso: “não chega ao grupo de finalistas porque não se sente protegida e merecedora desse prêmio”.

Lucas Santos: “ele não vai muito longe. Está com muitos conflitos em sua vida pessoal”.

Pelé Milflows: “não ganha. É muito autoritário. Isto é, pensa que pode. Enquanto não mudar esse jeito, nada vai acontecer”.

Pétala Barreiros: “não ganha. Partilha o mesmo caso do Pelé Milflows”.

Rosiane Pinheiro: “apesar de ser batalhadora, não chega ao final”.

Anny Bergatin: “tem grande chance de chegar ao final, se conseguir ter equilíbrio”.

Shayan “não chega na final, a língua é afiada”.

Tati Zaqui “não é quem ganha A Fazenda 2022 e não chega na final”.

Thomaz Costa: “com chance de ser quem ganha A Fazenda 2022 se controlar a mente. Sua mente está desorganizada”.

Tiago Ramos: “não chega na final, vai enfiar os pés pelas mãos”.

Vinicius Buttel: “não ganha, precisa ser mais humilde”.

Bia Miranda: “é pessoa perdida, carente e frágil. O jogo são para os fortes”.

