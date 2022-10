Quem ganha A Fazenda 2022? Vini Buttel se torna favorito

O reality show rural da Record ainda tem dois longos meses pela frente, mas o público é ansioso e já quer saber quem ganha A Fazenda 2022. Dos 18 participantes que ainda competem pelo prêmio milionário, um deles se destaca: Vini Buttel. O ex-De Férias com o Ex tem sido apontado como favorito.

Quem ganha A Fazenda 2022 – Parcial do DCI

Vini Buttel lidera com folga a votação da enquete do DCI sobre quem ganha A Fazenda 2022 e deixa os adversários comendo poeira. Na parcial, o peão soma 56,9% de um total de mais de 175 mil votos.

O favoritismo de Vini está alto e a vice-campeã da enquete está bem distante dos números do modelo. Deborah Albuquerque vem em segundo lugar com 16,9% dos votos. O terceiro lugar da parcial é de Deolane Bezerra, que soma 14,2%.

Esta não é a primeira vez que Vini assume a liderança de uma enquete que pergunta quem ganha A Fazenda 2022. Em parciais publicadas pelo DCI nas últimas semanas, após a eliminação de Bruno Tálamo (na primeira roça) e Ingrid Ohara (na segunda roça), o peão também apareceu entre os favoritos, sempre ocupando um espaço do Top 3.

Vini ainda não comprovou sua força nas roças do programa, porque quando foi parar em uma berlinda do reality, voltou fazendeiro e não chegou a competir em uma votação popular. Nesta quinta-feira (13), será a primeira vez que o público verá o percentual do participante em uma roça. O modelo compete contra Tati Zaqui e Bárbara Borges na quarta roça da temporada.

1º Vini: 56,9%

2º Deborah: 16,9%

3º Deolane: 14,2%

Vini também é o favorito na votação do UOL

Na votação do UOL, que também pergunta sempre quem ganha A Fazenda 2022, Vini Buttel lidera a enquete com um percentual ainda maior do que o que soma no DCI. Por lá, o peão tem 69,92% do favoritismo.

O que diferente nesta enquete são as demais posições do Top 3 de favoritos. Nesta parcial, Deolane assume a segunda posição com 14,10% dos votos e o terceiro lugar é de Tiago Ramos, que soma 13,74% dos mais de 126 mil votos computados.

1º Vini: 69,92%

2º Deolane: 14,10%

3º Tiago Ramos: 13,74%

Quando acaba A Fazenda 2022

Você vai descobrir de fato quem ganha A Fazenda 2022 em dezembro. Este é o mês em que o reality show será finalizado. O dia exato da grande final ainda não está confirmado pela Record, mas deve ocorrer entre a segunda e a terceira semana do mês, como nas edições passadas.

A Fazenda tem duração de 3 meses de confinamento. O programa começou no dia 13 de setembro, uma terça-feira, e apresentou 20 participantes ao público, 10 homens e 10 mulheres. Na primeira semana, o elenco feminino ganhou mais uma adição, Bia Miranda, que foi a vencedora do Paiol de A Fazenda 14 e conquistou vaga no elenco.

Por enquanto, permanecem na casa 18 participantes. Sendo eles: Vini Buttel, o favorito para ser quem ganha A Fazenda 2022 segundo as parciais, Alex Gallete, André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda, Deborah Albuquerque, Deolane Bezerra, Moranguinho, Iran Malfitano, Kerline Cardoso, Lucas Santos, Pelé Milflows, Pétala Barreiros, Ruivinha de Marte, Shayan, Tati Zaqui, Thomaz Costa e Tiago Ramos.

O prêmio para o vencedor é de R$ 1,5 milhão.

