Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje: Alex volta da berlinda como ‘chefão’

Alex foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje, quarta-feira, 5 de outubro. A disputa foi ao vivo no reality show da Record TV e contou com três participantes no total: Alex Gallete, Tiago Ramos e Rosiane Pinheiro. Os perdedores se juntaram a Deborah Albuquerque, que já estava na berlinda.

+ Quem saiu da Fazenda 2022: veja lista dos eliminados e quem continua

Alex é quem ganhou a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2022

Alex se deu melhor que os adversários e levou o chapéu de líder da semana após vencer a prova dos patinhos na lagoa- que exigiu habilidade dos peões.

A vitória marcou a quarta prova do fazendeiro nesta temporada do reality show rural. Ela foi vencida por Lucas Santos e Pelé Milflows na primeira semana de programa – Lucas ficou com o cargo e Pelé imunidade. Na segunda semana, quem conquistou o chapéu foi o iraniano Shayan Haghbin, que derrotou os roceiros Debora Albuquerque e Bruno Tálamo.

Já na terceira semana, quem se deu bem foi Vini Buttel, que conseguiu derrotar Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro em um jogo de estratégia e memória, assumindo a liderança semanal da sede.

Agora, após a disputa de Alex, Rosiane e Tiago, o confinamento tem um novo líder. A vitória dá direito ao campeão de partilhar com alguns colegas todas as regalias do Rancho do Fazendeiro, um quarto especial no confinamento. Além disso, quem se torna fazendeiro fica imune na próxima votação da semana e ainda tem a chance de indicar um desafeto para a berlinda.

Como a berlinda desta semana foi formada em A Fazenda 2022

Alex Gallete foi o primeiro a pisar nesta terceira roça da temporada. Esta também foi a primeira vez que ele se tornou um roceiro. O influenciador digital e youtuber acabou na berlinda porque foi indicado pelo atual fazendeiro Vini Buttel, que acusou o peão de tentar sabotá-lo no jogo e distorcer suas falas e ações no programa.

Depois, foi momento de todos os participantes votarem. A votação foi acirrada e Shayan e Tiago Ramos ficaram na berlinda. O iraniano estava na frente por um voto, no entanto, Iran Malfitano usou uma das chamas do lampião do poder e por isso seu voto em Tiago valeu por dois. Assim, o modelo acabou sendo o segundo roceiro da semana.

Quem também foi afetada pelo lampião do poder desta semana foi Deborah Albuquerque. Ela estava na sede, mas foi trocada por André Marinho com uma peoa da baia, Bárbara Borges. Sendo assim, Deborah foi a escolha de Tiago Ramos quando o peão precisou puxar alguém da baia para o banquinho de terceiro roceiro.

Por fim, foi dado início a dinâmica do Resta Um. Deborah começou os salvamentos e livrou Shayan. No final da dinâmica, quem sobrou foi Rosiane Pinheiro, que assumiu o banquinho de quarta roceira da semana.

Assista a dinâmica de votação:

Quem não participou da prova do fazendeiro desta semana?

Deborah foi quem ficou de fora da disputa do chapéu e nem chegou perto de ser quem ganhou a prova do fazendeiro desta semana. A peoa foi vetada por Rosiane Pinheiro, que sobrou no Resta Um e se tornou a quarta roceira durante a formação de roça de terça-feira.

Esta é a segunda vez consecutiva que Rosiane sobra no Resta Um e tem o poder do veto. Nas duas ocasiões ela escolheu tirar Deborah Albuquerque do jogo. Na semana passada, ela competiu contra Ingrid Ohara e Vini. Já nesta, ela brigou pelo chapéu contra Alex e Tiago.

Público do DCI queria Alex como fazendeiro

Entre o final da tarde e começo da noite desta quarta-feira (5), algumas horas antes do público descobrir quem ganhou a prova do fazendeiro, a parcial do Jornal DCI apontava que parte dos fãs do reality show desejava a vitória de Alex Gallete.

De um total de mais de 1800 votos, o influenciador era o mais votado na enquete “quem deve ser o fazendeiro”, com 42,2% dos votos. Em segundo lugar, aparecia Tiago Ramos, com 40,2%.Na lanterna da votação estava Rosiane, com apenas 12,6% dos votos do público.

Já na enquete do UOL sobre o mesmo assunto, o primeiro lugar era de Rosiane, que somava 46,99% do favoritismo de mais de 8 mil votos. Alex vinha em segundo lugar, com 39,81%.Nesta parcial, a lanterna era de Tiago Ramos, que somava apenas 13,20% dos votos da torcida do público pela conquista do chapéu.

Leia também

Deolândia em A Fazenda 2022: quem faz parte do grupo da Doutora?