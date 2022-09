Quem ganhou a prova do fazendeiro hoje em a fazenda 2022

Vini Buttel, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro caíram na segunda berlinda de A Fazenda 2022, mas o trio ganhou a chance de escapar da votação popular com uma disputa pelo chapéu de fazendeiro. No programa ao vivo desta quarta-feira (28) na Record TV, o público vai descobrir quem ganhou a Prova do Fazendeiro e quais serão os peões que acompanharão Deborah Albuquerque, que já está confirmada na berlinda desta semana.

Vini, Rosiane ou Ingrid, quem ganhou a Prova do Fazendeiro?

Quem ganhou a Prova do Fazendeiro será revelado ainda hoje, quarta-feira (28), depois das 23h00. O programa rural da emissora de Edir Macedo começa após a reprise de Amor sem Igual e fica no ar até às 00h25 hoje, de acordo com a programação oficial online da Record TV.

Os competidores da disputa são Vini Buttel, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro. Já na roça, Deborah Albuquerque fica de fora, pois foi vetada.

Esta é a terceira prova do fazendeiro da temporada. A primeira foi vencida por Lucas Santos e Pelé Milflows. O ator ficou com o cargo e o rapper ganhou imunidade na votação da primeira roça. Já na segunda semana de programa quem venceu a disputa foi Shayan Haghbin.

A prova do fazendeiro é realizada todas as semanas, sempre nas quartas-feiras. Só participa quem está na roça e alguém sempre é vetado da disputa. Quem vence, escapa da berlinda e retorna para a sede como o chefão – ou chefona da semana.

Entre as tarefas do poderoso está a organização da casa. É o fazendeiro quem define qual participante fará cada tarefa, cuidará dos animais, entre outras ações durante a convivência. Quem está com o chapéu também tem a tarefa de ajudar os confinados durante as atividades diárias, que são bastante trabalhosas.

Como cada um caiu na berlinda

Vini Buttel foi o primeiro a ser enviado para a roça desta semana. O ex-De Férias com o Ex foi a indicação de Shayan para a roça.

Depois, foi a vez da casa votar. A maioria dos votos foi em peso para Deborah Albuquerque, que se tornou a segunda peoa. Ela já tinha 10 votos, mas somou 14 no total, porque Deolane usou o poder da chama vermelha para transferir os votos de Bia Miranda para Deborah.

A ex-Power Couple deixou claro que queria puxar Rosiane Pinheiro da baia, mas não teve essa oportunidade porque a dançarina foi salva por Pétala. A influencer estava com a chama amarela em mãos e por isso pôde deixar um participante da baia imunizado. Rosiane foi a escolhida.

Assim, Deborah precisou escolher entre Kerline, Ruivinha de Marte e Ingrid Ohara. Ela optou por Ingrid, que como terceira roceira, deu início ao resta um. Na dinâmica de salvamento, Rosiane não foi escolhida por ninguém e acabou na roça por sobrar.

Veja como foi a formação:

Na roça, Deborah não participou da prova

Deborah Albuquerque foi vetada da prova do fazendeiro por Rosiane Pinheiro durante a formação de roça na terça-feira (27), por isso a ruiva não teve nem chance de escapar da berlinda. Ela foi direto para a roça e agora é acompanhada pelo dois participantes que perderam para quem ganhou a Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2022.

Ao sobrar no resta um e se tornar a quarta roceira, Rosiane teve o poder de decidir quem participaria e quem ficaria de fora da prova do fazendeiro.

Outra consequência das ações de Rosiane foi a ida de Ingrid para a roça, pois a famosa só estava na baia para ser puxada por Deborah porque Rosiane levou a youtuber para a acomodação depois que perdeu a prova de fogo desta semana.

Público queria Ingrid como fazendeira

Durante a manhã desta quarta-feira, antes de o público descobrir quem ganhou a Prova do Fazendeiro da nova semana de A Fazenda 2022, parte dos fãs do reality show torciam pela vitória de Ingrid Ohara. A jovem era apontada como a favorita para conquistar o chapéu pela enquete do UOL e também a do Votalhada, site que reúne análises de votações de realities.

Na parcial do UOL, na faixa das 10h00, a jovem estava com 53,01% dos mais de mil votos computados. Ela se distanciava bastante de Vini Buttel, que tinha 28,94% do favoritismo. Já Rosiane Pinheiro não estava com grande parte do público do seu lado e somava 18,05%.

Já na enquete do Votalhada o mesmo cenário se repetia. Ingrid aparecia em primeiro com 58,3% de um total de mais de 1500 votos. Em seguida, Vini aparecia com 26,9%.

Em último novamente, e com um percentual ainda menor do que o do UOL, Rosiane somava 14,8% da torcida para vencer a prova do fazendeiro da semana.

