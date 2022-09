Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: Shayan vence e escapa da roça

Veja como foi a dinâmica que definiu quem ganhou a Prova do Fazendeiro nesta semana no reality. Deborah, Bruno e Shay disputaram a prova.

Shayan Haghbin foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2022. O empresário levou a melhor na disputa realizada na noite desta quarta-feira, 21, e se tornou o segundo dono do chapéu da temporada, além de ter escapado da roça. Deborah, Bruno e Tiago agora disputam a preferência do público na berlinda.

O cargo de maior autoridade na Fazenda 2022 esteve em jogo entre os roceiros da semana e Shayan Haghbin é quem ganhou a Prova do Fazendeiro. O empresário superou os adversários em uma prova que envolvia habilidade e agilidade.

Os peões precisavam montar em um cavalinho de brinquedo e ir até o gabarito do quebra-cabeça, que estava localizado do outro lado do “fazendão”. Depois de ver a ordem correta, eles deveriam encaixar as peças e montar o estábulo. Toda vez que estivesse com dúvidas, deveriam montar no cavalinho novamente e ir até o gabarito.

A segunda etapa da prova consistia em laçar vaquinhas. Com uma corda, os peões deveriam laçar os animais de pelúcia, colocar na cesta e voltar até o estábulo. No total, eram dez vaquinhas e venceria quem laçasse e trouxesse para o estábulo todas elas primeiro. Shayn foi mais rápido e conseguiu completar a prova antes que seus adversários.

Até agora, o empresário ainda não se mostrou muito, apesar de ter protagonizado uma discussão com Deolane Bezerra logo nos primeiros dias de confinamento. Na ocasião, ele chamou a advogada de manipuladora durante uma dinâmica sobre as primeiras impressões que tiveram uns dos outros.

Apesar da briga com a advogada, não foi nela em quem Shay votou na primeira formação de roça. Ele mirou em Tiago Ramos e foi um dos nove votos que levaram o modelo para a berlinda. Por enquanto, o iraniano ainda não tem um inimigo declarado, mas pode acabar indicando Deolane caso não tenha nenhuma outra pessoa como alvo nos próximos dias.

A segunda Prova do Fazendeiro da temporada foi disputada por Shayan Hahgbin, Deborah Albuquerque e Bruno Tálamo. Tiago Ramos foi direto para a roça após ser vetado pelo iraniano ao final da dinâmica do resta um e não participou da competição.

Além de escapar da roça, o novo líder da semana poderá desfrutar do Rancho do Fazendeiro, um cantinho VIP para ele aproveitar ao lado de seus colegas, além de ter o poder de distribuir as tarefas entre os peões e escolher quem deve cuidar dos animais e cuidar da casa.

Quem está na roça A Fazenda 2022?

Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Deborah Nascimento são os primeiros roceiros da temporada. O modelo já estava na berlinda desde a noite de terça, e o jornalista e a ex-Power Couple se juntaram a ele após perderem a Prova do Fazendeiro.

O ex da mãe de Neymar foi o mais votado pelos peões na terça-feira. Ele recebeu dez votos dos colegas, mas André Marinho anulou o voto de Kerline com o poder da Chama Vermelha. A dinâmica não alterou o resultado e o modelo continuou na berlinda, agora com nove votos.

Já Deborah Albuquerque foi a indicação do fazendeiro Lucas Santos, que já havia contado para os outros peões que mandaria a ruiva para a berlinda.

Bruno Tálamo foi puxado da baia por Tiago Ramos, enquanto Shayan Haghbin não foi salvo na dinâmica do resta um e ocupou o quarto banquinho a roça.

Agora, a votação já está aberta no R7. O público que torce para um dos roceiros deve votar no portal oficial de A Fazenda no site da emissora para ajudar seu jogador favorito a permanecer no jogo.

Cronograma A Fazenda 2022

A Fazenda 2022 encerra o primeiro ciclo do programa nesta quinta-feira, quando um dos três roceiros será eliminado no final do programa ao vivo. Sairá do programa o participante que tiver o menor percentual de votos para ficar.

Na sexta-feira, os peões confraternizam na segunda festa do programa. Esse é um dos momentos mais esperados por eles e pelo público pois costuma render muitas tretas, principalmente no pós-festa.

No sábado, a audiência assiste a um compilado dos melhores momentos do evento e no domingo, é exibido apenas a convivência entre os peões nas últimas horas. Um novo ciclo no reality é iniciado na segunda-feira, com a exibição da Prova de Fogo, que decidirá quem será o dono dos poderes do lampião na próxima formação de roça.

Quarta-feira, 21 de setembro: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira, 22: eliminação

Sexta-feira, 23: flash da festa ao vivo

Sábado, 24: exibição dos melhores momentos da festa

Domingo, 25: convivência entre os peões

Segunda, 26: Prova de Fogo

Terça, 27: segunda formação de roça da temporada