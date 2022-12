Quem ganhou a roça falsa da Fazenda: Bárbara é escolhida na eliminação fake

Bárbara Borges foi quem ganhou a roça falsa. A atriz derrotou as adversárias como 42,32% dos votos e agora ficará dois dias no rancho secreto. Deolane Bezerra foi a segunda mais votada, com 47,26%, enquanto Pétala Barreiros somou apenas 0,42% dos votos.

Bárbara Borges foi a escolhida pelo público para vencer a roça falsa. A atriz teve o maior número de votos em sua quarta berlinda e ganhou a chance de surpreender as rivais, que comemoraram sua saída do reality show.

A ex-paquita foi parar na roça através da puxada da baia. Ela foi escolhida por Pétala Barreiros, que por sua vez foi a mais votada da casa, e ocupou o terceiro banquinho. A atriz participou da Prova do Fazendeiro, mas perdeu a disputa para Pelé Milflows.

Babi é um dos nomes de destaque da temporada. A loira se tornou a principal rival de Deolane Bezerra nas últimas semanas, com quem protagonizou inúmeras brigas. A rivalidade entre as duas peoas dividiu a torcida: há que torça para a integrante do grupo A, enquanto outros preferem a participante o grupo B.

A peoa faz parte do time B, junto com Iran Malfitano e Pelé Milflows - ela é a única mulher que restou no grupo após a eliminação de Kerline Cardoso na 10ª semana. De acordo com a enquete do DCI, a peoa tem grandes chances de chegar até a final e concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão.

Agora, a loira terá a chance de voltar ainda mais forte para o jogo. Ela poderá assistir trechos do que está acontecendo na sede antes de fazer o retorno triunfal no próximo sábado, 3.

Deolane foi a segunda peoa salva da #EliminaçãoFalsa 👀 pic.twitter.com/TMk9zVL82w — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2022

Como vai ser a roça falsa?

Ao invés de deixar o programa como de costume, a escolhida pelo público segue para o rancho secreto, onde permanecerá durante dois dias. Durante esse período, ela poderá assistir a alguns trecho do que se passa na sede.

Na sexta-feira, 2, a peoa escolherá dois peões aliados para visitá-la no rancho. Mas haverá uma condição: os dois escolhidos não podem, em hipótese alguma, contar para os demais peões da sede sobre quem ganhou a roça falsa. Caso isso aconteça, será formada uma roça relâmpago com os três envolvidos.

O retorno da peoa escolhida pelo público acontece no sábado, pegando todos os outros peões de surpresa. Esse momento promete muito fogo no feno!

É a primeira vez que A Fazenda realiza uma roça falsa em toda a sua história. Na edição deste ano, houve duas expulsões e uma eliminação dupla, o que deixou parte do público pensativo se a produção faria algo para driblar o desfalque de peões.

Quem já foi eliminado de A Fazenda 2022?

Onze peões já foram eliminados de A Fazenda 2022 e mais dois foram expulsos ao longo da temporada. Relembre:

1ª semana: Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado do reality show com apenas 15,69% dos votos.

2ª semana: Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ao somar apenas 29,01% dos votos.

3ª semana: Rosiane foi eliminada na terceira roça com apenas 21,28% dos votos.

4ª semana: Tati Zaqui saiu de A Fazenda 2022 apenas 27,70% dos votos na quarta roça.

5ª semana: Thomaz Costa saiu da Fazenda com apenas 17,31% dos votos.

6ª semana: Vini Buttel ao somar apenas com 21,14% dos votos.

7ª semana: Lucas Santos ao receber 15,39% dos votos do público.

8ª semana: a roça dupla eliminou Alex Gallete e Deborah Albuquerque na mesma noite. O ex-A Casa recebeu apenas 11% dos votos, enquanto a ex-Power Couple somou 23,19%.

9ª semana: Ruivinha de Marte perdeu a disputa ao receber apenas 24,58% dos votos.

10ª semana: Kerline Cardoso deixou o programa com 23,18% dos votos.

A Fazenda 2022 termina no dia 15 de dezembro, quinta-feira, data marcada para a grande final.