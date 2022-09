Quem ganhou o paiol A Fazenda 2022: Bia é escolhida; veja porcentagem

Na noite desta quinta-feira, 15, foi revelado ao público quem ganhou o paiol A Fazenda 2022. Bia Miranda, influenciadora digital e neta de Gretchen, foi escolhida pelo público com 36,65% dos votos e se junta ao elenco de A Fazenda 2022. A jovem de 18 ano protagonizou uma briga pública com a própria mãe por causa do ex-jogador de futebol Adriano Imperador, com quem teve um affair.

Bia é quem ganhou o paiol A Fazenda 2022

Bia Miranda é a nova participante de A Fazenda 14. A neta de Gretchen conquistou a maioria dos votos do público e deixou seus adversários Baronesa (36,54%), Créu (19,01%), André (6,24%) e Suzi (1,56%) para trás.

A jovem de apenas 18 já se envolveu em polêmicas nos últimos meses. Isso porque Bia Miranda disse ter ficado com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador, 42, o que despertou a raiva da mãe, Jenny, que estava interessada no atleta primeiro. No entanto, quem acabou fisgando o famoso foi Bia.

As duas brigaram por causa da situação, e a neta de Gretchen chegou a atacar a própria mãe em vídeos publicados em seus stories. “Eu quis ficar com ele e ninguém tem que se intrometer nisso, me sustento sozinha. Minha mãe sabia, sim, desde o começo e brigou comigo, porque quem quis ficar com ele pra ter fama e dinheiro era ela, porque ela já está desesperada para ter isso”, disse.

Jenny também se pronunciou dizendo que estava muito abalada com esse “show todo” e que precisou de remédios pois teve crises de ansiedade. Depois que mãe e filha trocaram farpas na internet, a própria Gretchen se pronunciou dizendo que não tinha nada a ver com a história.

Atualmente, a jovem trabalha como influenciadora digital e soma mais de 200 mil seguidores no Instagram.

VOCÊ VIU? Deolane fortuna: quanto a peoa de A Fazenda 14 tem na conta?

Programação A Fazenda 2022

Depois da entrada de Bia em A Fazenda 14, o jogo começa de verdade. A partir de segunda-feira, os peões participam da prova de fogo e primeira formação de roça, além de uma nova prova do fazendeiro e eliminação. Na quinta-feira, 22, o primeiro participante será eliminado do reality.

Segunda-feira: Prova de Fogo. O vencedor da disputa ganha os poderes do lampião, que podem mudar o rumo da formação de roça. Os perdedores da prova vão para a baia.

Terça-feira: formação de roça. Quatro peões encaram a berlinda – há a indicação do fazendeiro, voto dos peões, puxada da baia e dinâmica do resta um.

Quarta-feira: prova do fazendeiro. Os quatro roceiros disputam o chapéu e um deles escapa da berlinda.

Quinta-feira: eliminação.

Sexta-feira: flash ao vivo da festa.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.

Domingo: convivência dos peões.

VEJA TAMBÉM: Fotos dos participantes da Fazenda 2022: conheça TODOS os peões