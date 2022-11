Quem horas é a Prova de Fogo da Fazenda e como ver ao vivo (13/11)

Domingo é dia de Prova de Fogo em A Fazenda 2022! Hoje, os peões competem pelos poderes da chama, que serão lidos na próxima formação de roça, e escolhem quem vai ficar na baia nesta semana. Veja que horas é a prova de fogo e como assistir pelo PlayPlus.

Que horas é a Prova de Fogo em A Fazenda 2022?

A Prova de Fogo acontece nas tardes de domingo de A Fazenda 2022. Os espectadores que quiserem acompanhar a disputa precisam ficar ligados no Playplus a partir do início do horário vespertino.

Apenas os assinantes do plano pago da plataforma de streaming da Record conseguem acompanhar alguns flashes da competição. Os melhores momentos da disputa vão ao ar somente na edição de segunda-feira, 14, para todo o público na Record.

Na Prova de Fogo, é realizado um sorteio para decidir quais peões vão competir pelos poderes da chama. Os que não forem selecionados permanecem na sede aguardando o resultado. Os escolhidos se dirigem até o "fazendão" onde acontecem as provas da temporada.

Quem vencer a prova, que pode envolver agilidade, habilidade, inteligência ou força, se torna o novo dono do lampião. Os perdedores vão direto para a baia ou ganham a chance de escolher outros jogadores para cumprirem o castigo com eles, dependendo da dinâmica da semana.

Qual o poder do lampião da semana?

Existem duas chamas no lampião. Uma delas é a vermelha, cujo o comando é escolhido pelo público através da uma votação no R7. Nesta semana, a audiência poderá escolher entre:

A) troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede

troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede B) indique um peão para ficar imune ao resta um de hoje.

A votação fica aberta entre sexta-feira e domingo. O resultado será anunciado nas redes sociais de A Fazenda 2022 e pela apresentadora Adriane Galisteu na edição de hoje do programa.

O poder da segunda chama é escolhido pela produção e só é revelado para o público e para os peões no momento da formação da roça.

Na berlinda, o dono dos poderes devem ler os pergaminhos e escolher um para ficar si e outro para entregar a um colega ou rival. Em hipótese alguma o vencedor da Prova de Fogo poderá dar qualquer dica sobre o que está escrito nas chamas antes de receber autorização. Caso isso ocorra, a produção pode ordenar pelo cancelamento dos poderes, como já aconteceu uma vez nesta temporada.

Como assistir a Prova de Fogo?

Apenas os assinantes do plano pago do PlayPlus conseguem acompanhar flashes da Prova de Fogo ao vivo. A competição não é exibida na íntegra, para que possa ir ao ar na edição de segunda.

Passo 1: acesse o site da plataforma de streaming no seu navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://www.playplus.com/);

Passo 2: clique em 'faça um teste grátis' e em '‘Plano Playplus R$15,90'.

Passo 3: faça o cadastro na plataforma preenchendo os campos de nome, e-mail e crie de uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google;

Passo 4: insira um cartão de crédito válido para concluir o pagamento;

Passo 5: após a conclusão do cadastro e do pagamento, vá até a página inicial e clique no menu de A Fazenda. As provas costumam ser transmitidas pelo sinal 1.

Quando será a formação da roça?

A nona roça de A Fazenda 2022 será realizada na terça-feira, 15. Como de costume, a dinâmica começa com a indicação de fazendeira, que nesta semana é Bárbara Borges, seguida da votação aberta, puxada da baia e resta um. A eliminação ocorre na quinta-feira.

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa;

Domingo: exibição da convivência entre os peões nas últimas horas e gravação da Prova de Fogo;

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo para o público;

Terça-feira: formação de roça;

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira: eliminação;

Sexta-feira: flash ao vivo da festa.

Acompanhe as últimas notícias de A Fazenda 2022 no DCI