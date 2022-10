Quem não vai fazer a prova do fazendeiro hoje em A Fazenda 2022, quarta, 05/10

Quem não vai fazer a prova do fazendeiro? Quarto roceiro teve o poder do veto - Foto: Reprodução/Record

Tiago Ramos, Rosiane Pinheiro, Deborah Albuquerque e Alex Galette estão na roça desta semana de A Fazenda 2022. Mas como manda a regra, quem não vai fazer a prova do fazendeiro hoje foi vetado pelo quarto roceiro durante a formação de roça de ontem, terça-feira (4).

+Enquete A Fazenda 2022: Alex, Tiago, Débora ou Rose, quem sai na quinta?

Quem não vai fazer a prova do fazendeiro nesta semana de A Fazenda 2022

Deborah Albuquerque não vai fazer a prova do fazendeiro hoje em A Fazenda 2022. A ruiva foi vetada por Rosiane Pinheiro, que sobrou no Resta Um e se tornou a quarta roceira da semana. Esta é a segunda semana em que Rosiane sobra na dinâmica e veta Deborah. Na semana passada, o mesmo aconteceu.

Por isso, a ex-Power Couple está direto na terceira roça da temporada, enquanto Tiago, Rosiane e Alex vão competir para ver quem será o novo fazendeiro. Deborah teve o azar de cair nesta berlinda ao ser puxada da baia por Tiago Ramos, o mais votado da sede.

Ela nem estava na baia no começo da noite, mas por conta do poder da chama vermelha, foi parar por lá. André Marinho, que recebeu a chama das mãos de Iran Malfitano, vencedor da prova de fogo desta semana, teve o poder de trocar um peão da baia por um da sede.

Assim, ele tirou Bárbara Borges e colocou Deborah em seu lugar. Por isso, Deborah pôde ser puxada quando Tiago precisou escolheu alguém da baia. Além dela, que é quem não vai fazer a prova do fazendeiro, também estavam lá Kerline Cardoso, Pétala Barreiros e Bia Miranda.

Responsável por levar Deborah Albuquerque, quem não vai fazer a prova do fazendeiro de hoje, para a berlinda, Tiago Ramos quase escapou de sentar no banquinho de roceiro. O rapaz tinha um voto a menos que Shayan, que estava quase na roça. Porém, Iran abriu o poder da chama amarela e seu voto valeu por dois.

Ele optou por votar em Tiago e como o peso do voto era dois, invés do modelo empatar com Shay, ele passou o iraniano e ficou com um voto a mais, se tornando o mais votado da casa. Já o outro roceiro desta semana, Alex Galette, foi parar na disputa por permanência ao ser indicado pelo fazendeiro Vini Buttel.

+Enquete A Fazenda 2022: quem deve ser o próximo fazendeiro (05/10)?

Quem votou em quem

Moranguinho votou em Shay

Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos

Tiago Ramos votou em Shay

Pelé Milflows votou em Tiago Ramos

Pétala Barreiros votou em Shay

Shay votou em Tiago Ramos

Deolane Bezerra votou em Shay

Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos

André Marinho votou em Shay

Tati Xaqui votou em Tiago Ramos

Lucas Santos votou em Shay

Bárbara Borges votou em Tiago Ramos

Rosiane Pinheiro votou em Shay

Thomaz Costa votou em Shay

Deborah Albuquerque votou em Tiago Ramos

Bia Miranda votou em Shay

Alex Gallete votou em Shay

Iran Malfitano votou em Tiago (peso dois)

Veja como foi a formação de berlinda:

Que horas começa a Prova do Fazendeiro hoje?

A prova do fazendeiro hoje vai começar por volta das 22h30, segundo a programação oficial da Record TV. O reality show vai começar depois da reprise da novela Amor sem Igual e ficará no ar durante 1 hora e 45 minutos, terminando às 00h15.

A disputa entre Tiago, Rosiane e Alex será exibida ao vivo. O público acompanhará a explicação da prova e a competição. Ao final, depois que for definido o vencedor, os três retornarão para a sede. O campeão vai ser coroado com o chapéu pelo fazendeiro anterior e os peões que estão na roça vão conversar rapidamente com o público para pedir votos na roça desta semana.

Leia também

+Como foi o Resta Um de A Fazenda 2022