Quem sai da Fazenda 2022 na 9ª roça: André, Bia ou Ruivinha (17/11)

Após a prova do fazendeiro desta semana, a 9ª roça foi definida de vez e agora André Marinho, Bia Miranda e Ruivinha de Marte brigam para se manter no jogo. Resta ao público votar e aguardar pela revelação de quem sai da Fazenda 2022 nesta quinta-feira (17). Após a decisão da votação popular, nove participantes permanecerão no jogo.

+Enquete A Fazenda 2022 + votação quem fica na 9ª roça

Quem sai da Fazenda 14 na 9ª roça?

André Marinho é o peão com as maiores chances de se tornar quem sai da Fazenda 2022 nesta nona roça, de acordo com algumas parciais consultadas na faixa das 07h00 desta quinta-feira, como a do UOL, Diário do Nordeste e Notícias da TV.

UOL

No portal UOL, o cantor está na lanterna da votação, com apenas 25,19% dos mais de 12 mil votos computados. Enquanto isso, Bia Miranda e Ruivinha de Marte assumem a liderança. A neta de Gretchen tem 39,93% dos votos e a tiktoker soma 34,88%.

Desde a publicação da enquete do UOL, logo no começo da madrugada, André já era apontado como quem sai da fazenda 14 esta semana. O peão era o menos votado por volta da 1 da manhã, com 29,38% dos mais de 4 mil votos computados. Bia e Ruivinha disputavam a liderança, com 35,22% e 35,40%, respectivamente.

Diário do Nordeste

Na parcial do Diário do Nordeste, o cenário é parecido. André também é menos votado. A diferença por lá é que Bia é a segunda colocada e Ruivinha é a líder da votação.

O cantor amarga na terceira posição com 27,6% dos votos. Bia Miranda tem um percentual um pouco melhor, com 32,1% dos votos, e Ruivinha de Marte lidera com 40,2%.

Notícias da TV

Na enquete do Notícias da TV, o cenário também não é bom para André Marinho, que está na lanterna com 30,43% dos votos. Nesta votação, Bia Miranda também aparece em segundo lugar, com 32,17% dos votos. Ruivinha de Marte também ocupa o primeiro lugar desta parcial e por enquanto soma 37,39% dos votos para ficar.

Como a casa está dividida entre metade do grupo A e metade do grupo B, 5 x 5, quem sai da Fazenda 2022 hoje será decisivo para o rumo do jogo, pois um lado se tornará maioria. A permanência de André também poderia gerar reviravoltas, pois o peão era inicialmente do time A, mas brigou feio com as aliadas. Se ficar, pode acabar migrando para o grupo adversário.

*Nenhuma das parciais tem poder de afetar o jogo, pois são enquetes extraoficiais.

Histórico de votos

UOL - 07h00

André Marinho: 25,19%

Ruivinha de Marte: 34,88%

Bia Miranda: 39,93%

UOL - 01h00

André Marinho: 29,38%

Ruivinha de Marte: 35,40%

Bia Miranda: 35,22%

Diário do Nordeste - 07h00

André Marinho: 27,6%

Ruivinha de Marte: 40,2%

Bia Miranda: 32,1%

Notícias da TV - 07h00

André Marinho: 30,43%

Ruivinha de Marte: 37,39%

Bia Miranda: 32,17%

+Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 9ª roça?

Quem escapou da berlinda?

A sortuda desta semana foi Deolane Bezerra, que ganhou a prova do fazendeiro e escapou da nona berlinda do programa. A loira derrotou André Marinho e Ruivinha de Marte em uma disputa que exigiu boa memória. Bia Miranda não chegou a participar, pois foi vetada por André na noite de formação de roça (15).

Esta é a primeira liderança de Deolane no programa. Ela é a terceira mulher a assumir o chapéu na temporada. Até agora, apenas Bia e Bárbara Borges conseguiram o cargo, os demais fazendeiros da edição foram todos homens.

Deolane estava na roça por ser indicação de Bárbara, já Ruivinha foi a mais votada da casa, Bia foi alvo da chama vermelha - que definia o terceiro roceiro - e André sobrou no Resta Um.

Confira:

Vote também