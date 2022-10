Quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada: Bárbara corre perigo

Bárbara, Tati e Vini estão na quarta roça da temporada, mas é a atriz quem tem sido apontada como a possível eliminada desta quinta-feira (13). A peoa aparece como a menos votada da semana em quase todas as parciais consultadas nesta manhã é tem motivos para se preocupar com sua permanência no jogo.

Bárbara é quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada?

Bárbara tem sido apontada como quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada em consultas que realizamos nesta manhã de quinta (3) na faixa das 09h00.

Na enquete do UOL, a peoa soma 18,09% dos mais de 18 mil votos computados e amarga na lanterna da votação. A segunda posição é de Tati Zaqui, que tem 29,54% dos votos por enquanto. Quem respira com alívio é Vini Buttel, com 52,38% dos votos e disparado na frente das peoas adversárias.

Na votação do DCI, o mesmo se repete. Vini é o líder com 38,7% do favoritismo. Tati Zaqui vem logo em seguida com 34,8% dos votos e Bárbara fica em último com apenas 26,5% dos mais de 53 mil votos contabilizados.

Na enquete que a apresentadora do reality show, Adriane Galisteu, publicou em seu Twitter, Bárbara também é apontada como a eliminada da semana. Por lá, mais de 13 mil votos foram somados e Vini assumiu a liderança com 46,6%. O segundo lugar ficou com Tati Zaqui, com 33,5% e Bárbara ocupou a última posição com 19,9% dos votos.

Vini é apontado como eliminado apenas uma vez

Apenas uma parcial consultada nesta manhã de quinta-feira sobre quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada indica a possível eliminação de um participante que não é Bárbara. Na votação do site do Votalhada, portal que reúne análises de realities, Vini está em último, com apenas 24% dos votos para ficar. A segunda posição da enquete é de Tati, com 36%, e Bárbara vem em primeiro lugar com 40% dos quase 6 mil votos computados.

No entanto, este é o cenário apenas no site do Votalhada. Pois a enquete do Twitter do portal tem outro resultado. Por lá, Bárbara é a última colocada com 27,7%, Tati fica em segundo com 33,8% e Vini assume a liderança com 38,4%.

Que horas a votação será encerrada?

A votação fica aberta durante o programa ao vivo de eliminação de quinta-feira e só é encerrada próximo ao término do episódio. Por isso, você ainda tem bastante tempo para votar. De acordo com a programação oficial da Record sobre hoje, A Fazenda 2022 irá começar às 23h00 e terminar às 00h15.

Adriane Galisteu informa o público sobre o andamento da votação e conta quando a enquete no site oficial do programa, o R7, estiver encerrada. Quando o programa estiver no fim e a votação já tiver acabado, Galisteu fará seu habitual discurso de eliminação.

Em seguida, a apresentadora contará quem entre os três roceiros será o primeiro salvo da noite. Após o peão, ou peoa, retornar para a sede, Galisteu segue com a eliminação. É então que o público descobre o menos votado da semana e assim novo eliminado.

O reality show geralmente mostra o retorno para a sede do participante que se salvou e pouco depois encerra o programa. O eliminado fala brevemente com a apresentadora e depois é entrevistado no Cabine de Descompressão.

Quem saiu até agora?

Três participantes saíram até agora: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro. Quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada se juntará ao trio e se tornará o quarto eliminado da temporada.

Primeira roça: Tiago x Bruno x Deborah – saiu Bruno

Segunda roça: Deborah x Ingrid x Rosiane – saiu Ingrid

Terceira roça: Rosiane x Deborah x Tiago – saiu Rosiane

