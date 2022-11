Quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada R7 mostra rejeição de Kerline

Nesta quinta-feira, 24, mais um peão vai deixar o reality show rural. Moranguinho, Bárbara Borges e Kerline Cardoso disputam a preferência do público na 10ª roça do programa, mas apenas duas delas vão seguir no jogo. As pesquisas extraoficiais já indicam quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada R7. O resultado parcial aponta que o grupo B pode perder mais uma peoa.

Kerline é quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada R7

O cenário está desfavorável para Kerline Cardoso. Em consulta realizada às 12h, horário de Brasília, na enquete do DCI, a ex-BBB é quem soma a menor quantidade de votos para ficar. A cearense está em último lugar na preferência do público, com apenas 19,40% dos votos.

Essa é a primeira roça da ex-BBB, que conseguiu escapar das berlindas durante dez semanas. Desta vez, ela foi puxada da baia por Moranguinho e vetada da Prova do Fazendeiro por Bia Miranda.

Já Moranguinho e Bárbara Borges estão com uma porcentagem parecida e podem ganhar uma nova chance de seguirem no jogo. A dançarina está em segundo lugar, com 38,8% dos votos - a esposa de Naldo caiu na berlinda após ser a mais votada da casa.

Babi lidera a votação, com 41,8% dos votos. É possível que a atriz, que já escapou de duas berlindas, ganhe uma terceira chance de continuar na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

O resultado é bastante parecido na enquete UOL. Kerline também corre o risco de deixar o confinamento em Itapecerica da Serra hoje, somando 27,99% dos votos.

Quem lidera a enquete UOL é Moranguinho, com 37,50% dos votos. Babi está logo atrás, com um percentual bem próximo, somando 34,51%.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem influência sobre o resultado oficial da roça e são usadas apenas como consulta da opinião do público. A votação oficial ocorre exclusivamente pelo portal do R7.

DCI, às 12h, horário de Brasília

Bárbara Borges: 41,8%

Moranguinho: 38,8%

Kerline Cardoso: 19,4%

UOL, às 12h, horário de Brasília

Moranguinho: 37,50%

Bárbara Borges: 34,51%

Kerline Cardoso é quem sai da Fazenda hoje enquete atualizada R7: 27,99%

Votalhada aponta para a saída de Kerline

O cenário também está desfavorável para Kerline no Votalhada, portal que reúne os resultados das enquetes dos principais portais de entretenimento e faz a média de votos.

A ex-BBB tem apenas 26,91% dos votos. A cearense é a que tem recebido menos votos para ficar em 10 das 14 enquetes atualizadas.

O segundo lugar está com Moranguinho, somando 34,17%. A dançarina é a menos votada em apenas 4 das 14 enquetes.

A liderança fica com Bárbara Borges. A ex-paquita acumula média de 38,92% dos votos e é a que mais recebeu votos para ficar em 13 pesquisas analisadas.

O Votalhada também faz a média de votos das enquetes do Twitter. O resultado se mantém o mesmo: liderança de Babi, com 47,90% seguida de Moranguinho, com 35,16% e Kerline em último lugar, com 16,94%.

Como votar no R7?

A votação no R7 segue aberta até a noite desta quinta, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a contagem dos votos durante o programa ao vivo. Enquanto isso, os internautas podem seguir participando. Veja como:

Passo 1: acesse o portal de A Fazenda 2022 no R7, único site onde os votos são contabilizados de fato para a votação;

Passo 2: localize a enquete na página inicial;

Passo 3: clique na foto do peão que você quer que fique na competição e faça a validação de segurança clicando em "sou humano";

Passo 4: confirme o voto. Para participar de novo, basta clicar em "votar novamente". Repita o processo quantas vezes desejar.

Até agora, dez peões já deixaram A Fazenda 2022 e dois foram expulsos. Foram eles: Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Tati Zaqui, Thomaz Costa, Shayan Haghbin, Tiago Ramos, Vini Buttel, Lucas Santos, Deborah Albuquerque, Alex Gallete e Ruivinha de Marte.