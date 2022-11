Quem sai da Fazenda hoje? Grupo A tem maior rejeição na 8ª roça

Hoje é dia de eliminação dupla em A Fazenda 2022! Nesta quinta-feira, 10, dois peões vão deixar o confinamento em Itapecerica da Serra na oitava roça do programa. Alex Gallete, Ruivinha de Marte, Moranguinho e Deborah Albuquerque são os peões que precisam do voto do público para ficar, mas as enquetes extraoficiais já apontam quem sai da Fazenda hoje.

Votação da enquete A Fazenda 2022 - quem fica?

R7 votação da Fazenda 2022 + enquete quem sai hoje (10/11)

Enquete A Fazenda 2022 quem sai na 8ª roça?

Quem sai da Fazenda hoje na 8ª roça?

Alex Gallete e Ruivinha de Marte são os peões que devem sair de A Fazenda 2022 hoje. Em consulta realizada às 13h desta quinta-feira na enquete do DCI, o ex-A Casa e a influenciadora digital somam os menores percentuais de votos para ficar, com apenas 7,9% e 29,4% respectivamente.

Quem lidera a votação é Deborah Albuquerque, que soma 31,9% da preferência de audiência e deve continuar no jogo. Moranguinho, a única participante do grupo A nesta berlinda, está em segundo lugar com 30,8% dos votos.

Se dois membros do grupo B forem eliminados nesta semana, vão restar cinco integrantes de cada lado. Atualmente, os peões liderados por Deborah Albuquerque estão em maior número e conseguiram escapar de mais roças que seus rivais nas últimas semanas.

A enquete do UOL aponta para o mesmo resultado. Quem lidera a votação é Moranguinho, que está com 33,08% dos votos. A diferença para a ex-Power Couple também é pequena, já que a ruiva está logo atrás com 32,90% da preferência do público.

O cenário é desfavorável para Ruivinha de Marte e principalmente para Alex Gallete. A amazonense tem 25,59% dos votos, enquanto o apresentador tem apenas 8,43%.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no R7.

Votalhada aponta para a eliminação de Ruivinha de Marte e Alex Gallete

O Votalhada, portal que reúne as parciais das principais enquetes sobre a roça e faz a média de votos de todos os participantes, também aponta que quem sai da Fazenda hoje é Alex Gallete e Ruivinha de Marte.

O ex-A Casa está na lanterna, com apenas 12,45% dos votos. Gallete é o menos votado em 14 dos 15 resultados de enquetes consultados e tem altas chances de deixar a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Ruivinha de Marte não está com uma porcentagem tão baixa como a de Alex, mas ainda sim pode deixar o programa hoje. A amazonense soma 24,37% da média geral, sendo menos votada que Deborah Albuquerque e Moranguinho em 12 das 15 enquetes analisadas.

Deborah a Moranguinho também lideram no Votalhada. A dançarina é a favorita do público para permanecer no jogo, com 33,07% dos votos, enquanto a ex-Power Couple tem 30,11%.

Que horas começa A Fazenda 2022 hoje?

A Fazenda começa às 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Amor sem Igual. O programa fica no ar até às 00h10, com 1h40 de duração.

Nesta quinta, dois peões vão deixar o reality show pela primeira vez nesta temporada. Bárbara Borges também estava na roça, mas escapou da berlinda após a vencer a Prova do Fazendeiro na noite de ontem.

A votação segue aberta no R7 até a noite de hoje - a contagem de votos é encerrada durante o programa ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu. Os nomes dos dos eliminados serão anunciados no final da edição, como de costume. Depois, os azarados da vez participam da Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie, exclusivamente no PlayPlus.

Como votar no R7?

Para participar, primeiro é necessário acessar o portal do reality show no R7 e localizar a votação na página inicial.

Depois, basta clicar na foto do peão que você quer que fique na competição e fazer a validação de segurança em "sou humano".

Em poucos segundos, o voto será computado. Os internautas que quiserem participar várias vezes só precisar clicar em "votar novamente".