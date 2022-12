Quem saiu da Fazenda 2022: André é eliminado; veja a porcentagem

André Marinho foi quem saiu da Fazenda 2022 nesta segunda-feira, 11. O cantor recebeu apenas 3,49% dos votos e deixou a disputa pelo R$1,5 milhão ao perder para Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano. Apenas a porcentagem do eliminado foi exibida.

André foi quem saiu da Fazenda

André Marinho foi eliminado na 13ª roça do reality show. O cantor disputava a permanência na casa contra Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano, mas levou a pior e deixou o confinamento poucos dias antes da grande final. peão caiu na roça após perder a prova especial disputada no último domingo, 11.

O ex-Br'oz fez parte do grupo A ao longo de todo o programa, mas rompeu com as aliadas após não ser salvo por Moranguinho na durante a formação de 9ª roça. Desde então, ele afirmou estar jogando sozinho, mas se tornou mais próximo do grupo B - inclusive, foi escolhido por Bárbara Borges para visitá-la no rancho secreto quando a atriz venceu a roça falsa.

Esse foi o segundo reality show da Record que o cantor participou. Em 2019, ele esteve no Power Couple Brasil, ao lado se sua esposa. Ele também é um dos jurados do Canta Comigo e do Canta Comigo Teen, que vai ao a no programa Hora do Faro, aos domingos.

Com a saída de André, restam apenas quatro peões no jogo. Neste ano, apenas três peões vão chegar até a grande final - a última eliminação será na terça, 13.

VEJA A LISTA DE quem já saiu da Fazenda

Assista ao momento do anúncio:

Como assistir a Cabine de Descompressão?

Após o fim do programa ao vivo, o eliminado da vez participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie. A entrevista é exibida exclusivamente para os assinantes do PlayPlus - o plano tem o custo de R$15,90 ao mês. O apresentador questiona o peão sobre os principais momentos do jogo, que tem a oportunidade de falar sobre sua passagem pelo programa.

Para assistir, siga os passos:

Passo 1: acesse o site da plataforma de streaming no navegador de seu computador ou smartphone ou baixe o aplicativo na Play Store ou App Store;

Passo 2: clique em 'faça um teste grátis' e selecione a opção '‘Plano Playplus R$15,90'.

Passo 3: faça o cadastro na plataforma preenchendo os campos de nome, e-mail e crie de uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google;

Passo 4: insira um cartão de crédito válido para concluir o pagamento;

Passo 5: após a conclusão do cadastro e do pagamento, vá até a página inicial e clique no menu de A Fazenda. A Cabine de Descompressão costuma ser transmitida pelo Sinal 1.

Quando será a final de A Fazenda 2022?

A final de A Fazenda 2022 está marcada para quinta-feira, 15 de dezembro, a partir das 22h30, horário de Brasília.

Mais um peão será eliminado amanhã, terça. No mesmo dia, todos os participantes da temporada retornam para um episódio especial de lavação de roupa suja, momento no qual os famosos tiram a limpo todas as confusões que aconteceram ao longo da temporada.

Na quarta-feira, o top 3 comemora a reta final do programa com uma festa especial. Já na quinta, Adriane Galisteu irá informar o veredito do público e anunciar o vencedor do prêmio milionário.

O mais votado pela audiência fica com o valor de R$ 1,5 milhão. Ainda não se sabe se o segundo colocado será premiado, como ano passado, ou se haverá alterações. A votação ocorrerá no portal R7, como de costume, e será aberta nos próximos dias.

Domingo, 11 de dezembro: prova com os ex-participantes e formação de roça surpresa com quatro peões;

Segunda-feira, 12: anunciado do 13º eliminado e formação da última berlinda da temporada;

Terça-feira, 13: última eliminação da temporada e lavação de roupa suja com todos os peões;

Quarta-feira, 14: última festa da temporada;

Quinta-feira, 15: grande final de A Fazenda 2022.