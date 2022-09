Quem saiu da Fazenda 2022: Bruno é eliminado; veja porcentagem

Bruno Tálamo foi quem saiu da Fazenda 2022. O jornalista foi o menos votado do reality, com apenas 15,69% dos votos para ficar. Ele foi superado por Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, que receberam 27,23% e 57,98%, respectivamente, e seguem na competição.

Bruno foi quem saiu da Fazenda 2022 na primeira roça

O jornalista Bruno Tálamo foi quem saiu da Fazenda 2022 na primeira roça da temporada. O jornalista foi o menos votado e deixou o confinamento na noite desta quinta-feira, enquanto Deborah Albuquerque e Tiago seguem no jogo.

Ao longo de sua participação no reality show, Bruno se envolveu em uma grande treta com Kerline Cardoso e Alex Gallete. Isso porque Tati Zaqui contou ao jornalista que o próprio grupo do peão havia falado mal dele, e o repórter decidiu tirar satisfação com Deolane Bezerra.

Kerline chegou acusando Bruno de ser fofoqueiro e o chamou de “desesperado” e “ridículo”. O ex-A Casa se juntou a ela e disse que Tálamo era um jornalista fraco. Diante da treta, o eliminado de hoje chorou e cogitou desistir da competição, mas foi amparado pelos colegas.

Ele também teve um desentendimento com Tiago Ramos durante a formação de roça. Isso porque o modelo o puxou da baia para a roça e Bruno disse que não esperava isso. O repórter chegou a chamar o ex da mãe de Neymar de “traidor” e “Judas” e se mostrou bastante chateado com a situação.

O repórter nem teve tempo de desfrutar da sede, já que foi escolhido para as duas baias que se formaram no programa até agora. Durante a maior parte dos dias em que esteve em A Fazenda 14, ele ficou dormindo no quartinho desconfortável na área externa.

Essa foi a primeira experiência de Bruno Tálamo em realities. Aos 33 anos, ficou conhecido por ser repórter do programa A Tarde É Sua, comandado por Sônia Abrão. Ele recentemente esteve em meio a uma polêmica quando uma suposta foto íntima sua vazou na web, mas a veracidade da imagem nunca foi confirmada.

Como assistir a Cabine de Descompressão

O eliminado participa da Cabine de Descompressão logo após o fim do programa ao vivo, com o apresentador Lucas Selfie.

A conversa é exibida ao vivo no Playplus. Para acompanhar, é necessário ter o plano pago da plataforma de streaming ao custo de R$15,90 por mês. O conteúdo é exclusivo para os assinantes.

Durante a conversa, Bruno será questionado sobre os principais momentos de sua passagem no reality show. É provável que sejam feitas perguntas sobre a briga com Kerline e Alex, e o desentendimento com Tiago Ramos. O jornalista também deve falar sobre suas perspectivas sobre o jogo e revelar para quem está torcendo.

O conteúdo fica salvo para os assinantes do Playplus e poderá ser acessado pelos usuários novamente após o fim da transmissão ao vivo.

No domingo, ele participa do quadro A Fazenda – Última Chance no programa Hora do Faro, a partir das 15h45, horário de Brasília. A atração também convida jornalistas para sabatinarem o eliminado sobre sua passagem pelo reality show da Record.

Quem continua na Fazenda 2022

Com a saída de Bruno, vinte participantes continuam na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. São eles: Alex Gallete, 33 anos; André Marinho, 43 anos; Bárbara Borges, 43 anos; Deborah Albuquerque, 37 anos; Deolane Bezerra, 34 anos; Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, 41 anos; Ingrid Ohara, 25 anos; Iran Malfitano, 40 anos; Kerline Cardoso, 30 anos; e Lucas Santos, 22 anos.

Também está no elenco Pelé Milflows, 23 anos; Pétala Barreiros, 23 anos; Rosiane Pinheiro, 48 anos; Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, 26 anos; Shayan Haghbin, 31 anos; Tati Zaqui, 28 anos; Thomaz Costa, 22 anos; Tiago Ramos, 24 anos; e Vini Buttel, 31 anos.

