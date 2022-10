Quem saiu da Fazenda 2022; Vini é o 6º eliminado; veja porcentagem

Mais uma votação acabou e Vini foi quem saiu da Fazenda 2022 nesta 6ª roça com 21,14% dos votos. A participante foi eliminada na roça disputada por Pétala, que recebeu 25,40% dos votos, e Bárbara - o nome mais popular da noite -, que teve 53,46% da intenções dos votos para ficar no reality.

Hora de ver quem saiu da Fazenda 2022 hoje

Veja como foi a enquete A Fazenda 2022

Vini foi quem saiu da Fazenda 2022 nesta semana

O último eliminado da Fazenda 2022 foi Vini, de 22 anos. O deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão após algumas semanas reunindo desentendimentos com o chamado "Grupo B".

O rapaz foi parar na roça após receber 7 votos na formação de roça. Bárbara foi parar na berlinda por indicação do então fazendeiro Lucas, enquanto Pétala se deu mal com o poder do lampião.

O modelo e influenciador digital Vini Büttel de A Fazenda 2022 tem 32 anos. O rapaz já é um velho conhecido do mundo dos realities show, já que participou do "De Férias com o Ex 3" (MTV) e do "A Casa" (Record TV).

Se a notícia foi feliz para o grupo de Deborah e cia, a despedida do peão foi recebida com tristeza por Deolane e o grupo A.

Veja quem ainda está no elenco da Fazenda 2022

Alex Gallete

André Marinho

Bárbara Borges

Bia Miranda

Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra

Iran Malfitano

Kerline

Lucas Santos

Moranguinho

Pelé Milflows

Pétala Barreiros

Ruivinha de Marte

Quem já saiu do reality

A eliminação marca a quinta noite de eliminação oficial do reality da Record TV. Veja qual foi a ordem de eliminação na Fazenda 14:

1º eliminado: Bruno Tálamo foi quem saiu da Fazenda 2022 na primeira semana. O jornalista, que trabalhou por anos ao lado da apresentadora Sônia Abrão, levou a pior na primeira roça e deixou a competição com apenas 15,69% dos votos

2º eliminado: Ingrid Ohara foi a 2ª eliminada da Fazenda com 29,01% dos votos.

3º eliminado:Rosiane Pinheiro foi a terceira eliminada. A repórter deixou a competição com 21,28% dos votos para ficar. Ela foi derrotada por Tiago Ramos e Deborah Albuquerque, que receberam 51,45% e 27,27%, respectivamente.

4º eliminado: o quarto nome de quem saiu da Fazenda 2022 foi anunciado no dia 13 de outubro. A cantora Tati Zaqui recebeu 27,70% dos votos e deixou o confinamento contra Vini Buttel e Bárbara Borges, que receberam 43,33% e 28,97%, respectivamente.

5º eliminado: Thomaz foi quem saiu da Fazenda 2022 nesta 5ª roça com 17,31% dos votos. A participante foi eliminada na roça disputada por Shay, que recebeu 36,72% dos votos, e Deolane - o nome mais popular da noite -, que teve 45,97% da intenções dos votos para ficar no reality.

Qual é o prêmio da Fazenda?

O reality rural da Record TV tem duração de aproximadamente três meses. Com uma eliminação por semana, o programa recompensa o vencedor, ao final do processo, com a quantia de R$ 1,5 milhão.

Para a final, são esperados quatro participantes, que, no último programa da temporada, vão sendo "eliminados" conforme os votos vão sendo dados pelo público. Ao final da noite, Adriane Galisteu mantém os dois nomes mais votados e, para encerrar o programa, anuncia quem leva o prêmio milionário.

E agora, quem deve ganhar o reality? Vote em A Fazenda 2022