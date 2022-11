Quem saiu da Fazenda 2022 hoje: Ruivinha é 9ª eliminada

Após uma 9ª roça de muita tensão, quem saiu da Fazenda 2022 hoje, 17 de novembro, foi Ruivinha, 24 anos. A amazonense levou a pior no paredão triplo contra Bia Miranda e André, e desfalca o grupo B. Agora, 9 participantes seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Veja a porcentagem de quem saiu da Fazenda

Ruivinha foi eliminada de A Fazenda 2022 por que recebeu apenas 24,58% dos votos para continuar no game. Já André recebeu 35,58% e Bia Miranda 39,84% dos votos para ficar - a preferida do público nesta roça.

A saída da peoa contraria as parciais, que apontavam a eliminação de Bia, que á uma das principais aliadas de Deolane - atual fazendeira e polêmica participante. Veja como foi a votação da enquete A Fazenda 2022

Ao ser perguntada por Adriane Galisteu sobre para quem seria a torcida, Ruivinha respondeu que vai torcer por Kerline.

Ruivinha disse que sua torcida fica pra Kerline! 🙌 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/3SmhqdRL4j — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2022

A Ruivinha de Marte A Fazenda 2022 se chama Anny Bergatin e tem 24 anos de idade. A jovem nasceu em Urucará, interior do estado do Amazonas. No entanto, foi criada em Manaus, a capital do estado, lugar em que mora até hoje.

A Ruivinha de Marte é influenciadora digital e ficou famosa ao viralizar na internet em 2020 ao dançar de forma desengonçada em um vídeo que usava uma tornozeleira eletrônica falsa e tocava a música Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha. Na brincadeira, ela fazia uma piada sobre o gosto das mulheres.

Ela foi a nona eliminada de A Fazenda 2022.

Live do eliminado - Como assistir a Cabine de Descompressão

Além do tão comentado quadro no programa de Rodrigo Faro, que vai ao ar aos domingos, quem saiu da Fazenda hoje tem um compromisso marcado assim que deixa o confinamento. Depois de deixar o confinamento, a participante eliminada participa da Cabine de Descompressão, apresentada por Lucas Selfie - participante da 12ª temporada do programa.

No bate-papo, que tem duração estimada de aproximadamente 25 minutos, o apresentador conversa com a eliminada e fala sobre tópicos que marcaram sua participação no programa. Selfie revela, por exemplo, a porcentagem de eliminação do convidado da semana e fala sobre as principais polêmicas do confinamento. Quem saiu da Fazenda hoje também reage às publicações mais engraçadas sobre sua participação no reality.

Para assistir à Cabine de Descompressão ao vivo, é preciso de uma assinatura ativa do PlayPlus - o serviço de streaming oficial da Record TV. A transmissão é uma exclusividade para os assinantes do serviço, o que impede que os usuários de contas gratuitas assistam ao conteúdo. O programa começa pouco depois do anúncio da eliminação, nesta quinta-feira, 17 de novembro, e o player oficial fica em destaque na página inicial do PlayPlus.

Depois do fim da live, o assinante consegue rever todo o programa e acompanhar também as conversas com os eliminados anteriores.

Cronograma:

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do reality.