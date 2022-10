Quem saiu da Fazenda 2022; Thomaz é o 5º eliminado; veja porcentagem

Mais uma votação acabou e Thomaz foi quem saiu da Fazenda 2022 nesta 5ª roça com 17,31% dos votos. A participante foi eliminada na roça disputada por Shay, que recebeu 36,72% dos votos, e Deolane – o nome mais popular da noite -, que teve 45,97% da intenções dos votos para ficar no reality.

Veja como foi a enquete A Fazenda 2022

Thomaz foi quem saiu da Fazenda 2022 nesta semana

O último eliminado da Fazenda 2022 foi Thomaz Costa, de 22 anos. O rapaz deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão uma semana após Tati Zaqui, seu affair no reality, também sair.

Quem acompanha o programa viu que os últimos dias do Thomaz na disputa não foi fácil.

O ator tem vivido semanas conturbadas dentro de A Fazenda 2022. Rival declarado de Bia Miranda, Deolane e seus aliados, o ex de Larissa Manoela demonstrou sinais de cansaço emocional. Ele já disse que caso não seja eliminado pelo público, irá tocar o sino para desistir do programa. O famoso chegou a dizer que se machucaria fisicamente caso não deixasse a atração.

Thomaz Costa ficou famoso nas telinhas quando atuou pela primeira vez em uma novela. Ele interpretou Daniel Zapata em Carrossel entre 2012 e 2013. Após o sucesso do folhetim infantil, ele também estrelou Patrulha Salvadora (2014 – 2015) e os filmes derivados da novela do SBT, Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016). Depois, ele atuou em Eu Fico Loko (2017), Em Prova (2019), Amiga do Inimigo (2020) e #PartiuFama (2022).

Quem já saiu do reality

A eliminação marca a quinta noite de eliminação oficial do reality da Record TV. Veja qual foi a ordem de eliminação na Fazenda 14:

1º eliminado: Bruno Tálamo foi quem saiu da Fazenda 2022 na primeira semana. O jornalista, que trabalhou por anos ao lado da apresentadora Sônia Abrão, levou a pior na primeira roça e deixou a competição com apenas 15,69% dos votos

2º eliminado: Ingrid Ohara foi a 2ª eliminada da Fazenda com 29,01% dos votos.

3º eliminado:Rosiane Pinheiro foi a terceira eliminada. A repórter deixou a competição com 21,28% dos votos para ficar. Ela foi derrotada por Tiago Ramos e Deborah Albuquerque, que receberam 51,45% e 27,27%, respectivamente.

4º eliminado: o quarto nome de quem saiu da Fazenda 2022 foi anunciado no dia 13 de outubro. A cantora Tati Zaqui recebeu 27,70% dos votos e deixou o confinamento contra Vini Buttel e Bárbara Borges, que receberam 43,33% e 28,97%, respectivamente.

Veja quem ainda está no elenco da Fazenda 2022

Alex Gallete

André Marinho

Bárbara Borges

Bia Miranda

Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra

Iran Malfitano

Kerline

Lucas Santos

Moranguinho

Pelé Milflows

Pétala Barreiros

Ruivinha de Marte

Shayan

Thomaz Costa

Tiago Ramos

Vini Buttel

Qual é o prêmio da Fazenda?

O reality rural da Record TV tem duração de aproximadamente três meses. Com uma eliminação por semana, o programa recompensa o vencedor, ao final do processo, com a quantia de R$ 1,5 milhão.

Para a final, são esperados quatro participantes, que, no último programa da temporada, vão sendo “eliminados” conforme os votos vão sendo dados pelo público. Ao final da noite, Adriane Galisteu mantém os dois nomes mais votados e, para encerrar o programa, anuncia quem leva o prêmio milionário.

E agora, quem deve ganhar o reality? Vote em A Fazenda 2022