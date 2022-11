Quem saiu da Fazenda 2022 hoje: Deborah e Alex são eliminados

Na primeira berlinda dupla da edição, dois participantes do grupo B foram eliminados na 8ª roça. Quem saiu da Fazenda 2022 hoje foi a dupla Deborah e Alex, que saiu com 23,19% e 11% dos votos, respectivamente. Ruivinha voltou para a casa com 23,95% e Morango 41,86%.

Veja a porcentagem de quem saiu da Fazenda

Quem saiu da Fazenda depois de um dia de votação popular foi a dupla Deborah e Alex, integrantes do grupo B. A eliminação da participante contra Ruivinha e Morango marca uma virada do grupo A, liderado por Deolane. Isso porque, uma de suas principais rivais saiu do reality e pode mostrar o favoritismo do público.

Deborah e a advogada protagonizam discussões e embates desde a primeira semana do programa. Assista ao anúncio feito por Adriane Galisteu.

Ruivinha de Marte é salva pelo público e continua no reality 🥳 ✨ #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/wm29kIlxaW — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2022

A eliminação dupla pegou a web de surpresa. Veja a repercussão:

A DEBORAH SAIUUUU — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 11, 2022

DEBORAH SAINDO PARA RUIVINHA???? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHA ESSA FOI A MAIOR MARMELADA DA HISTÓRIA!!!!!!! VOCÊ É RIDÍCULO @rocarelli #AFazenda14 #EliminaçãoAFazenda — Erlan Bastos (@erlan_bastos) November 11, 2022

Esse programa é totalmente comprado gente, isso é nítido. Deborah saindo pra Ruivinha??? O Carelli montou essa roça planejando tirar a Déborah. #EliminaçãoAFazenda — Eriel (@2Eriel) November 11, 2022

Live do eliminado - Como assistir a Cabine de Descompressão

Além do tão comentado quadro no programa de Rodrigo Faro, que vai ao ar aos domingos, quem saiu da Fazenda hoje tem um compromisso marcado assim que deixa o confinamento. Depois de deixar o confinamento, a participante eliminada participa da Cabine de Descompressão, apresentada por Lucas Selfie - participante da 12ª temporada do programa.

No bate-papo, que tem duração estimada de aproximadamente 25 minutos, o apresentador conversa com a eliminada e fala sobre tópicos que marcaram sua participação no programa. Selfie revela, por exemplo, a porcentagem de eliminação do convidado da semana e fala sobre as principais polêmicas do confinamento. Quem saiu da Fazenda hoje também reage às publicações mais engraçadas sobre sua participação no reality.

Para assistir à Cabine de Descompressão ao vivo, é preciso de uma assinatura ativa do PlayPlus - o serviço de streaming oficial da Record TV. A transmissão é uma exclusividade para os assinantes do serviço, que custa a partir de R$ 15,90 ao mês, o que impede que os usuários de contas gratuitas assistam ao conteúdo. O programa começa pouco depois do anúncio da eliminação, nesta quinta-feira, 13 de outubro, e o player oficial fica em destaque na página inicial do PlayPlus.

Depois do fim da live, o assinante consegue rever todo o programa e acompanhar também as conversas com os eliminados anteriores.

Cronograma:

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

