Quem saiu da Fazenda: Kerline é eliminada; veja porcentagem

Kerline Cardoso foi quem saiu da Fazenda nesta quinta-feira, 24. A ex-BBB teve a menor porcentagem de votos para ficar, somando apenas 23,18%. Ela foi derrotada por Bárbara Borges e Moranguinho, que permanecem na competição com 39,45% e 37,37%, respectivamente.

A eliminada da décima roça de A Fazenda 2022 é Kerline Cardoso. A cearense é mais uma integrante do grupo B que deixa a competição ao ser a menos votado na berlinda desta semana. Ela disputava a permanência com Babi, uma de suas aliadas, e com Moranguinho, do time rival.

Essa foi a primeira roça da peoa. Kerline conseguiu passar dez semanas sem ir para a votação popular, mas não conseguiu escapar dessa vez. A ex-BBB foi puxada da baia por Moranguinho e vetada de participar da Prova do Fazendeiro por Bia Miranda.

Ao longo de sua trajetória no reality show, Kerline teve como principal rival Deolane Bezerra. Desde o início da competição, as duas tiveram grandes brigas e trocaram farpas quase diariamente. Nos últimos dias, o clima entre as duas ficou ainda mais tenso.

Kerline também teve um breve envolvimento amoroso com Shayan Haghbin, expulso na quinta semana. Os dois tiveram algumas idas e vindas durante o affair bastante turbulento.

Esse foi o segundo reality show da cearense de 30 anos. Ela ficou famosa no ano passado, ao ser a primeira eliminada do Big Brother Brasil 21.

Quem já saiu de A Fazenda 2022 até agora?

Essa foi a décima roça de A Fazenda 2022, mas o reality show já eliminou treze peões. Houve uma roça com eliminação dupla e duas expulsões. Relembre:

1ª semana: Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado do reality show com apenas 15,69% dos votos.

2ª semana: Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ao somar apenas 29,01% dos votos.

3ª semana: Rosiane foi eliminada na terceira roça com apenas 21,28% dos votos.

4ª semana: Tati Zaqui saiu de A Fazenda 2022 apenas 27,70% dos votos na quarta roça.

5ª semana: Thomaz Costa saiu da Fazenda com apenas 17,31% dos votos.

6ª semana: Vini Buttel ao somar apenas com 21,14% dos votos.

7ª semana: Lucas Santos ao receber 15,39% dos votos do público.

8ª semana: a roça dupla eliminou Alex Gallete e Deborah Albuquerque na mesma noite. O ex-A Casa recebeu apenas 11% dos votos, enquanto a ex-Power Couple somou 23,19%.

9ª semana: Ruivinha de Marte perdeu a disputa ao receber apenas 24,58% dos votos.

Entrevistas com o eliminado de A Fazenda 2022

O eliminado tem uma agenda de entrevistas para cumprir nos próximos dias. Logo após a eliminação, ele participa de uma conversa na Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie, no PlayPlus - a entrevista é exclusiva para assinantes.

Já na sexta-feira, é dia de Live com o Eliminado, também com Lucas Selfie. A entrevista vai ao ar nas redes sociais do reality show e é aberta para todo o público. No domingo, o peão participa do quadro Última Chance no A Hora do Faro, onde é sabatinado pelos jornalistas convidados e passa pela 'máquina da verdade'.

Cabine de Descompressão

Data e horário: hoje, logo após o fim do programa ao vivo

Onde: Playplus, sinal 1 de A Fazenda, exclusivamente para assinantes

Live com o Eliminado

Data e horário: sexta-feira, às 21h, horário de Brasília

Onde: redes sociais de A Fazenda 2022

Hora do Faro

Data e horário: domingo, a partir das 15h45, horário de Brasília

Onde: Record

