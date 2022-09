Quem saiu da Fazenda ontem: Ingrid Ohara foi 2ª eliminada

Participante não conseguiu se manter no jogo e se despediu do confinamento de Itapecerica da Serra.

Ingrid Ohara é quem saiu da Fazenda ontem, quinta-feira, 29 de setembro. A youtuber e apresentadora se deu mal em uma berlinda contra Rosiane Pinheiro e Deborah Albuquerque e já tinha sua eliminação sendo apontada por algumas parciais ao longo do dia. Ela é a primeira participante mulher a deixar a temporada e será lembrada por um dos momentos mais inusitados da edição: um “banho” de esterco nas roupas de outro confinado.

Quem saiu da Fazenda ontem (29), segunda roça da temporada?

Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ontem, noite de eliminação, ao somar apenas 29,01% dos votos para ficar na segunda berlinda da temporada. A peoa perdeu a briga pela permanência para Deborah Albuquerque, que em sua segunda roça somou 32,30% e Rosiane Pinheiro, que foi a campeã da disputa com 38,69% dos votos do público.

A paraense caiu na roça por culpa de Deborah, que a puxou da baia. Ingrid quase conseguiu escapar e foi parar na berlinda por um azar. Deborah confessou que ao ser a mais votada pela casa, ia puxar Rosiane Pinheiro da baia. No entanto, com o poder da chama amarela, Pétala Barreiros imunizou Rosiane da puxada da baia e por isso Deborah precisou escolher outra pessoa.

Ingrid estava na baia porque foi levada por Rosiane, que perdeu a prova de fogo da semana. A sister não ficou nada contente ao ser puxada para a berlinda e confrontou Deborah ao vivo. “Lavo minhas mãos para você”, disparou a influenciadora digital durante a formação de roça.

Quem já saiu de A Fazenda 2022 e próxima roça

Além de Ingrid, quem saiu da Fazenda ontem, Bruno Tálamo também foi eliminado. Jornalista e conhecido por integrar o grupo de repórteres e colunistas do programa A Tarde é Sua, da RedeTV, o ex-participante foi o primeiro peão a deixar o programa.

Nesta berlinda, ele competiu contra Tiago Ramos que se salvou com folga, 57,08%, e Deborah, que teve o segundo melhor resultado na disputa, 27,23% dos votos. Bruno recebeu apenas 15,69% dos votos do público para ficar.

A próxima roça será formada na terça-feira, dia 4 de outubro. O novo fazendeiro é Vini Buttel e o vencedor do lampião do poder será decidido no fim de semana. Após a seleção dos roceiros na noite de votação, uma nova prova do fazendeiro será realizada na quarta-feira (5) e a terceira eliminação da temporada marcará a quinta-feira (6).

Veja como foi a eliminação de quem saiu da Fazenda ontem:

Eliminação de Ingrid já era apontada nas parciais

Quem passou o dia de eliminação de olho nas enquetes extraoficiais não se chocou ao descobrir que Ingrid foi quem saiu da Fazenda ontem. No período da manhã, Ingrid já era apontada como a menos votada para ficar nas parciais do UOL, DCI e também Votalhada.

Ao longo do dia, a votação do UOL até sofreu algumas oscilações e chegou a um empate técnico, porém, no fim da noite a peoa já estava novamente na lanterna da votação. A primeira posição foi disputada entre Deborah e Rosiane, que trocaram de lugar algumas vezes.

No final da noite de quinta, quando a enquete foi encerrada, Rosiane havia conquistado a liderança com 40,09% dos mais de 24 mil votos computados, Deborah estava em segundo com 31,04% e Ingrid aparecia em último com 28,86%.

Ingrid perdeu a prova do fazendeiro para Vini e gerou confusão

Uma atitude que deixou o público em dúvida se acabaria se tornando a salvação da peoa na roça foi um atrito que ela teve com Vini Buttel. Na madrugada de quinta, Ingrid encheu um saco de lixo com esterco, subiu até a sede e despejou tudo nas roupas de Vini. A famosa estava irritada com o peão, que usou a mesma estratégia de Ingrid na prova do fazendeiro e acabou levando o chapéu de chefão da casa.

Nas redes sociais, a atitude ganhou elogios e também críticas. Com o grande destaque da participante com o confronto, se perguntava se as chances da jovem de se salvar na berlinda haviam melhorado quando ela resolveu ser “a agente do caos” no confinamento. Sua ação acabou gerando vários confusões no programa e atritos entre grupos. No entanto, mesmo assim ela não se salvou.

Assista ao momento:

