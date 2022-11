Quem saiu da Fazenda ontem: Ruivinha de Marte foi eliminada na 9ª roça

A 9ª roça ganhou sua resolução na quinta-feira e quem se deu mal foi Ruivinha de Marte. A tiktoker competia contra André Marinho e Bia Miranha e foi quem saiu da Fazenda ontem (17/11). A participante é a décima eliminada do programa e se despede da chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

+Quem já saiu da Fazenda 2022: lista dos eliminados e quem continua

Quem saiu da Fazenda ontem, quinta-feira (17)?

Ruivinha de Marte foi quem saiu da Fazenda ontem, quinta-feira, dia 17 de novembro. A amazonense recebeu apenas 24,58% dos votos do público, o que não foi suficiente para se manter no jogo.

Ela perdeu a disputa para André Marinho, que recebeu 35,58% dos votos, e Bia Miranda, que foi a mais votada da berlinda, com 39,84% da preferência do público.

Ruivinha de Marte estava na berlinda desta semana porque foi a mais votada entre os participantes. Durante a formação da nona roça, na última terça-feira (15), ela foi alvo de 5 votos e foi parar no banquinho de roceira.

A jovem não foi vetada pelo quarto roceiro, André Marinho, por isso pôde participar da prova do fazendeiro desta semana, mas acabou perdendo a disputa para Deolane Bezerra, que escapou da berlinda.

Esta era a segunda roça da tiktoker. A famosa já havia pisado na berlinda na semana passada, que contou com eliminação dupla e tirou Alex Gallete e Deborah Albuquerque do jogo.

Ao se tornar quem saiu da Fazenda ontem, a jovem se despede ao título de campeã da décima quarta temporada do reality show rural e do prêmio de R$ 1,5 milhão. Ao deixar o confinamento do programa, a jovem teve uma breve conversa com a apresentadora Adriane Galisteu e disse que sua torcida é para Kerline Cardoso.

Veja como foi a eliminação de Ruivinha de Marte em A Fazenda 2022:

Quem já saiu da temporada até agora?

Nove roças foram realizadas na décima quarta temporada do programa até o momento. No entanto, 10 peões já foram eliminados, porque o reality show contou com mais de uma eliminação em uma mesma semana do jogo. Além disso, dois peões foram expulsos do programa, Shayan e Tiago Ramos. Por isso, agora restam 9 competidores no jogo.

1ª roça: Bruno Tálamo

2ª roça: Ingrid Ohara

3ª roça: Rosiane Pinheiro

4ª roça: Tati Zaqui

5ª roça: Thomaz Costa

6ª roça: Vini Buttel

7ª roça: Lucas Santos

8ª roça: Alex Gallete e Deborah Albuquerque

9ª roça: Ruivinha de Marte

Quem continua no jogo: André Marinho, Iran Malfitano, Bárbara Borges, Kerline Cardoso, Pelé Milflows, Deolane Bezerrra, Petála Barreiros, Bia Miranda e Moranguinho.

Live com o eliminado - Horário e como assistir

Quem saiu da Fazenda ontem, Ruivinha de Marte, estará na Live do Eliminado nesta sexta-feira (18). A entrevista é exibida a partir das 21h00 e é comandada pelo apresentador e ex-A Fazenda Lucas Selfie. A exibição é gratuita e pode ser acompanhada pelo Playplus, o R7.com e as redes sociais do programa.

Para assistir pelo site, você deve acessar o site do R7 (https://www.r7.com/) e localizar a Live do Eliminado no horário da exibição. Caso perca a atração, é só esperar pela publicação da entrevista e assistir mais tarde. Ela estará na aba Spin-Offs Digitais na página de A Fazenda 14 no site.

Caso queira conferir pelo Playplus, será necessário ter uma conta gratuita na plataforma streaming. Se não tiver, é só acessar o endereço https://www.playplus.com/, clicar em "Faça um Teste Grátis" e depois em "Play Gratuito". Informe seus dados pessoais e depois acesse a plataforma com seu login e senha na hora da entrevista com quem saiu da Fazenda ontem.

Para conferir pelas redes sociais ou Youtube, acesse os perfis oficiais do programa ou acesse o canal de A Fazenda 2022. Em seguida, localize a live e espere começar.

Leia também

VOTE na Enquete A Fazenda: quem ganha A Fazenda 2022?