Quem saiu da Fazenda: Morango é a 12ª eliminada; veja porcentagem

Confirmando a porcentagem da enquete DCI, Moranguinho foi quem saiu da Fazenda nesta quinta-feira, 8. A dançarina teve a menor porcentagem de votos para ficar, somando apenas 13,04%. Ela foi derrotada por André Marinho e Bia Miranda, que permanecem na competição com 53,38% e 33,58%, respectivamente.

Morango foi quem saiu da Fazenda 2022 na 12ª roça

A eliminada na 12ª roça de A Fazenda 2022 foi Moranguinho com apenas 13,04% dos votos. A notícia foi recebida com tranquilidade pela peoa. O primeiro anúncio de Adriane Galisteu foi para Bia, que foi recebida na sede com abraços - inclusive de Babi.

A dançarina era uma integrante do grupo A que deixou a competição, restando apenas Bia Miranda de seu time original. Ela disputava a permanência com a neta de Gretchen e André Marinho.

Moranguinho já havia participado da roça, mas conseguiu escapar. A dançarina foi parar na berlinda através do poder da chama amarela, que estava com Iran Malfitano. O ator ganhou a chance de começar o resta um e salvou Bárbara Borges, colocando a esposa de Naldo automaticamente na votação popular.

Ao longo de sua passagem pelo programa, Moranguinho teve como aliadas as mulheres do grupo A, liderado por Deolane Bezerra. Nas últimas semanas, ela rompeu a amizade com André Marinho, após optar por não salvar o colega do resta um. Os dois discutiram bastante durante o programa ao vivo, e o cantor decidiu desfazer a aliança com a dançarina e suas amigas.

Esse foi o primeiro reality show de Moranguinho, de 41 anos. A paulista ficou famosa na época em que era dançarina de funk do DJ Créu, que lhe rendeu o apelido com nome de fruta usado pela celebridade até hoje. É casada com Naldo desde 2013, entre idas e vindas, com quem tem uma filha.

ANDRÉ SE SALVOU E MORANGUINHO ESTÁ ELIMINADA DE A FAZENDA 14! 💥 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/VBv6552mG0 — A Fazenda (@afazendarecord) December 9, 2022

Quem já saiu de A Fazenda 2022 até agora?

Até agora, A Fazenda 2022 já eliminou doze peões nas roças. Houve também duas expulsões e duas desistências.

1ª semana: Bruno Tálamo deixou a competição com apenas 15,69% dos votos.

2ª semana: Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ao somar apenas 29,01% dos votos.

3ª semana: Rosiane Pinheiro saiu da disputa na terceira roça com apenas 21,28% dos votos.

4ª semana: Tati Zaqui foi quem saiu da Fazenda com apenas 27,70% dos votos.

5ª semana: Thomaz Costa foi eliminado do programa com 17,31% dos votos.

6ª semana: Vini Buttel saiu ao somar apenas com 21,14% dos votos.

7ª semana: Lucas Santos deixou o confinamento com 15,39% dos votos do público.

8ª semana: a roça dupla eliminou Alex Gallete e Deborah Albuquerque na mesma noite. O ex-A Casa recebeu apenas 11% dos votos, enquanto a ex-Power Couple somou 23,19%.

9ª semana: Ruivinha de Marte perdeu a disputa ao receber apenas 24,58% dos votos.

10ª semana: Kerline saiu de A Fazenda 2022 com 23,18% dos votos.

11ª semana: roça falsa vencida por Bárbara Borges.

Expulsões: Shayan Haghbin e Tiago Ramos deixaram o programa na quinta semana após trocarem agressões durante uma briga.

Desistências: Deolane Bezerra e Pétala Barreiros desistiram da competição no começo da 12ª semana da competição.

