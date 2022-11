Quem saiu da Fazenda 2022: Lucas é eliminado; veja a porcentagem

Lucas Santos foi quem saiu da Fazenda nesta quinta-feira, 3. O ator foi o menos votado entre os três peões, somando apenas 15,39% dos votos. O ex-Carrossel disputou a permanência no reality com Deolane Bezerra, que recebeu 32,12%, e Iran Malfitano, com 52,49%.

Veja como foi votação.

Lucas foi quem saiu da Fazenda 2022 na 7ª roça

O sétimo eliminado de A Fazenda 2022 foi Lucas Santos. Parte do grupo A, o ex-Carrossel desagradou grande parte da audiência com atitudes arrogantes dentro da casa e falas problemáticas.

Desde que entrou no programa, o peão é um dos que mais causou polêmica. Lucas foi acusado de maltratar os animais e até levou uma bronca da produção após xingar uma vaca enquanto fazia os cuidados com os bichinhos.

Ao longo de sua jornada no programa, o ator fez muitos comentários violentos e que incitavam agressões - em um deles, ele ameaçou Shayan Haghbin e disse que "andava com uns negócinhos diferentes na cintura", se referindo a arma de fogo.

Esse foi o primeiro reality show do ator de 21 anos, que ficou conhecido por ter atuado em Carrossel, no SBT. Durante o programa, foi fazendeiro duas vezes.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Alex Gallete

André Marinho

Bárbara Borges

Bia Miranda

Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra

Iran Malfitano

Kerline Cardoso

Moranguinho

Pelé Milflows

Pétala Barreiros

Ruivinha de Marte

Quem saiu da Fazenda? Reality já eliminou sete peões

Essa é a sétima eliminação de A Fazenda 2022. Ao longo da temporada, outros seis peões já deram adeus ao prêmio de R$1,5 milhão e outros dois foram expulsos.

1ª semana: Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado do reality show ao receber apenas 15,69% dos votos. Ele disputava a permanência contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

2ª semana: Ingrid Ohara foi quem saiu da Fazenda ao somar apenas 29,01% dos votos em uma disputa na segunda roça contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

3ª semana: apesar de ter escapado na semana anterior, Rosiane foi eliminada na terceira roça com 21,28% dos votos contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

4ª semana: Tati Zaqui foi quem saiu da Fazenda ao receber apenas 27,70% dos votos. Seus adversários Vini Buttel e Bárbara Borges permaneceram no jogo.

5ª semana: depois de tanto pedir para ir embora, Thomaz Costa finalmente conseguiu o que queria. O ator foi foi quem saiu da Fazenda contra Shayan Haghbin e Deolane Bezerra com apenas 17,31% dos votos.

6ª semana: Vini Buttel causou em A Fazenda 2022, mas não agradou o público. O ex-de Férias com o Ex foi eliminado por Bárbara Borges e Pétala Barreiros com 21,14% dos votos.

Shayan Haghbin e Tiago Ramos: ambos foram expulsos de A Fazenda 2022 após uma discussão que terminou em agressão.

Agenda do eliminado

Depois da eliminação de A Fazenda 2022, o peão tem uma agenda de entrevistas para cumprir. O jogador que deixa o confinamento participa da Cabine de Descompressão, Live do Eliminado e Hora do Faro.

A Cabine de Descompressão começa logo depois do programa ao vivo no PlayPlus - apenas os assinantes da plataforma de streaming tem acesso à entrevista. O papo com Lucas Selfie vai ao ar no Sinal 1 assim que a edição na Record acabar.

Na sexta-feira, às 21h, é hora da Live do Eliminado, também apresentada por Lucas Selfie. A entrevista vai ao ar gratuitamente no R7 e redes sociais do programa.

Por fim, o eliminado participa do quadro Última Chance, no programa Hora do Faro, no domingo. A atração vai ao ar a partir das 15h45, horário de Brasília.

Confira a programação da semana de A Fazenda 2022: