Quem saiu ontem da Fazenda 2022: Bruno foi o 1º eliminado

Bruno Tálamo foi quem saiu ontem da Fazenda 2022, quinta-feira, 22 de setembro. O jornalista perdeu a disputa por permanência para Deborah Albuquerque e Tiago Ramos e se despediu da chance de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. O peão marca a primeira eliminação da décima quarta temporada do reality show rural da Record.

Quem saiu ontem da Fazenda 2022, na primeira roça da edição?

Bruno foi quem saiu ontem da Fazenda 2022 ao receber apenas 15,69% dos votos do público para ficar. O peão caiu na roça ao ser puxado da baia por Tiago Ramos durante a formação de berlinda da última terça-feira (20).

Tiago foi o mais votado da berlinda, ele recebeu 57,08% do favoritismo do público e se salvou com folga. A segunda melhor colocação desta primeira roça foi de Deborah Albuquerque, que recebeu 27,23% dos votos.

Apesar de não conseguir se manter no jogo, a participação de Bruno não passou despercebida no reality show. Desde os primeiros dias de confinamento o colunista do A Tarde é Sua se envolveu em tretas da casa. Primeiro, quem saiu ontem da Fazenda 2022 se desentendeu com Alex Gallete.

Bruno acusou o colega de ter “militado errado” ao ser questionado sobre seu provável inimigo do programa, o que gerou confusão. Depois, Bruno foi acusado por Kerline Cardoso de ser “fofoqueiro” e não “ser homem o suficiente” para arcar com falas que teve no confinamento que geraram atrito entre Tati Zaqui e Deolane Bezerra.

Ele também discutiu com Thomaz Costa, que não achou o jornalista coerente na primeira formação de roça da temporada. Bruno votou no ator com a justificativa que ele teria se afastado dele e os dois bateram boca pós votação.

Quando é a próxima roça?

Seguindo a programação oficial do programa, a próxima roça será formada na terça-feira, dia 27 de setembro. Depois que quatro roceiros forem selecionados, uma nova prova do fazendeiro será realizada na quarta-feira, dia 28, entre três deles – um sempre é vetado. Após alguém escapar da berlinda, a votação será aberta e quem saiu ontem da Fazenda 2022 terá companhia na lista de eliminados a partir da próxima quinta-feira (29).

Veja como foi a eliminação de quem saiu ontem da Fazenda 2022:

Bruno Tálamo é o primeiro peão a deixar o reality show | A Fazenda 14 No Description

Quem escapou da 1ª berlinda?

Shayan Haghbin escapou da primeira roça da temporada e não chegou a competir contra Tiago, Deborah e Bruno, quem saiu ontem da Fazenda 2022, na votação do público. O iraniano foi o sortudo que venceu a prova do fazendeiro da última quarta-feira (21). Ele recebeu o chapéu das mãos de Lucas Santos, o antigo fazendeiro, e deu início a seu reinado na casa.

Shayan havia caído na roça ao sobrar na dinâmica do “resta um” e teve o poder de vetar alguém da disputa. Ele escolheu deixar Tiago Ramos de fora da briga pelo chapéu e saiu vencedor da prova, que exibiu habilidade e agilidade.

+Shay A Fazenda: onde nasceu o participante estrangeiro

Confusão marcou madrugada pós-roça

Depois que Deborah e Tiago Ramos retornaram ao confinamento e Bruno foi quem saiu ontem da Fazenda 2022, a casa foi tomada um climão. Deolane Bezerra reclamou da proximidade de Ruivinha de Marte com Deborah e acusou a jovem de falsidade.

“Quem te viu quem te vê hein Ruivinha. Estava horrorizada com a Deborah e olha ali agora”, apontou a influenciadora ao ver as duas juntas no sofá. A tiktoker não deixou barato e rebateu: “pois é, é que acabei tendo minha própria opinião sobre o grupo de vocês sabe. Comecei a ver com meus próprios ilhós amor, ninguém precisa me falar mais nada”.

Ruivinha de Marte acusou a colega de confinamento de ser soberba e a advogada trocou acusações e xingamentos com a peoa: “vai para lá urubu, vai para lá hiena carniceira”.

Quem também bateu boca foi Lucas Santos com Deborah Albuquerque. O ator resolveu confrontar a participante por conta de falas que ela teve durante a formação de roça e os dois trocaram farpas.

Assista o que aconteceu:

Ruivinha chama Deolane de barraqueira durante confusão | A Fazenda 14 Com o retorno de Deborah da roça, a divisão de grupos na Sede ficou ainda mais clara. Enquanto Ruivinha de Marte conversava com suas amigas no sofá, Deolane começou a provocá-la. Desconfortável com a situação, a cantora não aceitou o desaforo e foi tirar satisfação. Não perca!

Leia também

Quem é o marido da Deborah Albuquerque de A Fazenda 14

Divisão de tarefas A Fazenda 2022 causa climão entre peões