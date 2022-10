Quem tem maiores chances de sair no R7.com votação de hoje 2022?

Três participantes competem pela permanência no jogo e um deles vai se despedir hoje do programa.

Rosiane Pinheiro, Deborah Albuquerque e Tiago Ramos competem na R7.com votação de hoje 2022 de A Fazenda. Um dos três deixará o confinamento de Itapecerica da Serra e vai se despedir de vez do prêmio de R$ 1,5 milhão. Se as parciais estiverem certas até agora, a eliminação não causará surpresas, pois a votação não está acirrada e Rosiane vem perdendo feio para os adversários.

R7.com votação de hoje 2022 – Veja quem pode sair do reality hoje

Rosiane é quem tem as maiores chances de ser eliminada, segundo as votações do DCI e também do site Votalhada. Em ambas, a dançarina aparece na lanterna com um baixo percentual.

Na enquete “quem deve ficar” do DCI, a famosa tem apenas 11,3% dos mais de 15 mil votos contabilizados. Enquanto isso, Tiago aparece em uma melhor posição com 24,8% e Deborah dispara no favoritismo com 63,9%.

Na enquete do Votalhada, site que faz análises de votações de realities, Rosiane aparece com apenas 9% das intenções de voto. Ela perde para Tiago, que vem em segundo com 17%, e Deborah, que lidera com 73%.

A sorte de Rosiane só parece ser diferente na enquete do UOL, que sofreu algumas oscilações ao longo do dia. No começo da manhã, Rosiane era a segunda colocada, depois a peoa caiu para a última posição e permaneceu por lá até o começo da tarde de hoje.

Agora, por volta das 15h30, a dançarina se recuperou e voltou para a segunda posição, assumindo 31,80% dos mais de 50 mil votos contabilizados. Ainda sim, sua porcentagem não está longe da última colocação, em que Deborah aparece com 31,37%. Quem respira mais aliviado nesta parcial é Tiago, que lidera com 36,83% do favoritismo.

Tiago acha que vai embora

Apesar de ser apontado como campeão da 3ª roça pelo UOL e vice-campeão pelo DCI e o Votalhada, Tiago Ramos acha que vai sair. O peão conversou com Thomaz Costa no confinamento, durante a madrugada desta quinta (6), e fez especulações sobre o resultado da berlinda de hoje.

“Eu estou dizendo para você que não vou voltar, escute mano”, disse o modelo. “Pare de falar isso, você vai voltar e sexta-feira vamos estar juntos lá na festinha. Confia bebê”, aconselhou o ator. “Meu filho, você está pensando que a Deborah não está jogando bem?”, avaliou Tiago.

“Eu quero ficar, mas tenho que ser sincero comigo mesmo”, completou o peão. “Mas eu acho que o Brasil prefere uma pessoa com verdade aqui dentro do que ela. Ela pode causar, mas o Brasil quer a verdade. E você também causa pra caramba”, justificou Thomaz.

Veja como foi a conversa entre os peões:

Como salvar um peão no R7.com votação de hoje 2022

A R7.com votação de hoje 2022 está a todo vapor no site oficial da Record TV e se você quer ajudar Rosiane, Deborah ou Tiago, precisa colocar a mão na massa e votar.

A única enquete oficial é a a R7.com votação, por isso você deve empenhar suas forças no site da emissora para que seus votos sejam válidos e contabilizados na contagem oficial do programa.

Falando em votos válidos, só são aceitos os realizados em território nacional. Então se você está fora do país, não poderá ajudar seu participante favorito.

Acessar o site no endereço: https://www.r7.com/

Clicar na aba A Fazenda 14 no canto superior esquerdo

Você pode clicar direto na enquete que já vai aparecer para você no começo da página ou fazer um caminho um pouco maior, apertar a aba novidades e depois “enquetes”

Clicar no peão ou peoa que deseja salvar no R7.com votação de hoje 2022

Selecionar a caixinha “sou humano”

Apertar o botão “votar” para a confirmação do voto.

