Quem vai entrar para A Fazenda 2022? Record dá spoiler nesta terça

Está chegando a hora de saber quem vai entrar para A Fazenda 2022! Nesta terça-feira, 6, a Record vai divulgar os primeiros nomes dos peões que vão participar da nova temporada do reality rural durante o Hoje em Dia. A apresentadora Adriane Galisteu e o diretor Rodrigo Carelli vão estar presentes no programa matinal para dar alguns spoilers.

Quem vai entrar para A Fazenda 2022?

Os nomes de qum vai entrar para A Fazenda 2022?serão divulgados nesta terça, 6 de setembro, a partir das 10h, horário de Brasília, ao vivo na Record durante o Hoje em Dia.

Neste primeiro evento, só serão divulgados parte dos famosos confirmados para a próxima temporada. O programa ainda conta com a presença de Galisteu e Carelli que vão adiantar as novidades que o canal prepara para a competição deste ano.

O público pode acompanhar o anúncio pela televisão e também pela internet. A Record vai transmitir o programa através do Facebook oficial da emissora (https://www.facebook.com/recordtvoficial) e pelo YouTube (https://www.youtube.com/c/recordtvoficial).

Os demais convidados só serão divulgados um dia antes da estreia do reality, em 12 de setembro, segunda-feira. Adriane Galisteu comanda um ‘esquenta’ no canal e além de revelar todos os peões, o público também conhecerá os quatro famosos que ficarão confinados no paiol – a audiência decidirá através de uma votação qual deles merece entrar de fato no jogo. A dinâmica é parecida com a casa de vidro do Big Brother Brasil.

Apesar dos nomes ainda não terem sido liberados, a imprensa já começou a divulgar alguns nomes que são dados como certos no elenco de A Fazenda 14.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, os peões que devem competir pelo prêmio são:

Babi Muniz, 32 anos, ex-panicat

Ruivinha de Marte, 25 anos, influenciadora digital

Deolane Bezerra, 34 anos, advogada, empresária e influenciadora digital

Deborah Albuquerque, 37 anos, ex-Power Couple

Pétala Barreiros, 23 anos, influenciadora digital

Emily Araújo, 26 anos, ex-BBB

Tânia Mara, 39 anos, cantora

Netália Deodato, 22 anos, ex-BBB

Renata Muller, influenciadora digital

Kerline Cardoso, 30 anos, ex-BBB

Victor Igoh, 30 anos, empresário

Thomaz Costa, 22 anos, ator

Lucas Santos, 21 anos, ator

Shayan Haghbin, 30, empresário

Já para o paiol, os famosos supostamente convidados são:

Cláudia Castanheira (Baronesa), 48 anos, ex-Power Couple e mãe de MC Gui

André Santos, 39 anos, jogador de futebol

Lista A Fazenda 2022: 20 nomes que podem surgir no reality