Quem vai ganhar A Fazenda 2022: Babi, Bia ou Iran, quem será campeão?

Final formada na Fazenda 2022 e agora Bia, Babi e Iran disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas quem vai ganhar A Fazenda 2022? A enquete do DCI mostra em tempo real quem está na frente na votação e pode se tornar o campeão da temporada da Record TV.

Votação quem vai ganhar A Fazenda 2022

Quem está na final da fazenda

A final da Fazenda 2o22 é formada por Babi, Iran e Bia.

Babi: a peoa se tornou uma das protagonistas do reality ao bater de frente com Deolane, que desistiu do reality na reta final.

Bia: a neta de Gretchen é a única "sobrevivente" do grupo A

Iran: o ator fez parte do grupo B e é uma das surpresas nessa final.

Como será a final

A final será na quinta-feira, 15 de dezembro, às 22h30, horário de Brasília, O programa ficará no ar por quase 2 horas, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

A votação R7 para a escolha do campeão está aberta desde o fim do programa ao vivo de terça e segue até a noite de quinta-feira, minutos antes do anúncio do vencedor pela apresentador Adriane Galisteu.

Para participar, visite página oficial da Fazenda 14 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14. Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Vale lembrar que as enquetes do DCI não tem influência sobre o resultado oficial da roça e são usadas apenas como consulta da opinião do público. A votação oficial ocorre exclusivamente pelo portal do R7.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe a votação da fazenda 2022.