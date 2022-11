Quem vai ganhar A Fazenda 2022: Deolane e Babi disputam favoritismo

Falta um mês para a grande final do reality show rural da Record ir ao ar. Enquanto isso, no confinamento restam 10 participantes na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. E a ansiedade do público está a todo vapor, já querendo saber quem vai ganhar A Fazenda 2022. Para tentar descobrir a resposta, o DCI recorreu as parciais extraoficiais sobre o assunto.

Quem vai ganhar A Fazenda 2022? No UOL, briga é entre Babi e Deolane

Grandes rivais no programa, a parcial do UOL aponta por enquanto que alguém entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges é quem vai ganhar A Fazenda 2022. A advogada está em primeiro na enquete do site e é seguida pela atriz.

Deolane assume a liderança com 30,87% dos mais de 9800 votos somados na parcial do site até agora. Bárbara fica em segundo com 25,57% dos votos. A diferença entre as duas é de 5,3%.

O terceiro lugar é de Pelé Milflows, com 13,8%. O quarto lugar é de Bia Miranda, com 8,42%, e Ruivinha de Marte fecha o Top 5 com 7,66%. Os demais participantes aparecem abaixo dos 5% do favoritismo.

Na semana passada, Deborah assumia o primeiro lugar da parcial do UOL sobre quem vai ganhar A Fazenda 2022. Deolane e Bárbara vinham logo em seguida. Com a saída da ruiva, na eliminação dupla da temporada, as duas subiram posições e agora brigam na liderança da enquete.

Ruivinha de Marte assumiu 1º lugar da enquete do DCI após saída de Deborah

O cenário na parcial do DCI é um pouco diferente. Deolane e Bárbara também estão neste Top 3, no entanto, o primeiro lugar é de Ruivinha de Marte. A tiktoker tem por enquanto 40,7% dos mais de 141 mil votos contabilizados.

Deolane Bezerra fica com a segunda posição, com 30,6%. Babi está em terceiro com 7,1%. O quarto lugar desta parcial é de Moranguinho, com 5,3%, e André Marinho vem em quinto, com 5%. Os demais participantes aparecem abaixo dos 4%.

Na semana passada, Deborah também era a primeira colocada nesta parcial. Ruivinha estava em segundo, Deolane em terceiro e Bárbara na quarta posição. Com a eliminação, as peoas subiram uma posição cada, mas continuaram na mesma ordem.

Quando acaba A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 vai terminar no dia 15 de dezembro, quinta-feira. A informação já foi confirmada pela emissora. Geralmente, a final é disputada entre 3 ou até 4 participantes, mas apenas os dois primeiros colocados levam prêmios para casa.

Assim como nos anos anteriores, o vencedor da atual temporada receberá R$ 1,5 milhão. Já o vice-campeão levará um carro 0km. Nenhuma mudança foi anunciada para os prêmios da edição até agora.

O prêmio de R$ 1,5 milhão foi estabelecido pelo programa a partir da nona edição do programa e desde então não mudou mais. Nas duas primeiras temporadas, o reality show ofertava R$ 1 milhão como prêmio. Depois, entre A Fazenda 3 e 8, o prêmio era de R$ 2 milhões.

