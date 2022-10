Enquete: quem vai ganhar A Fazenda 2022 após expulsões?

Duas expulsões e uma eliminação marcaram esta semana do reality show da Record TV, o que abalou os participantes e gerou reviravoltas no jogo. No entanto, as parciais sobre quem vai ganhar A Fazenda 2022 não mudaram muita coisa. Desde as consultas realizadas nas últimas semanas, Vini não sai da liderança do favoritismo.

Parcial da enquete UOL mostra Vini favorito

Vini Buttel tem reinado no primeiro lugar das parciais sobre quem vai ganhar A Fazenda 2022 de acordo com com o UOL. O peão assumiu o primeiro lugar da votação no final de setembro e desde então não saiu mais do pódio. A eliminação de Thomaz Costa e as expulsões de Tiago Ramos e Shayan não mudaram o rumo de nenhuma das parciais.

Na recente consulta que realizamos no site do UOL, na faixa das 10h00 deste sábado (22), o modelo fica em primeira com 43,26% dos mais de 6 mil votos computados até então. A segunda colocação é de Debora Albuquerque, que soma 25,67% do favoritismo. Depois, vem Bárbara Borges com 10,62% dos votos.

O que mudou na parcial nos últimos dias é a participação de Deolane Bezerra, que fazia parte do Top 3. Ela caiu para a quarta posição e agora soma apenas 7,26%. O Top 5 da enquete sobre quem vai ganhar a Fazenda 2022 é fechado por Ruivinha de Marte, que tem 6,04% dos votos. Os demais peões estão com percentuais baixos e não alcançam nem mesmo 1,5% de favoritismo.

1º lugar: Vini Buttel – 43,26%

2º lugar: Deborah Albuquerque – 25,67%

3º lugar: Bárbara Borges – 10,62%

Na votação do DCI, o favoritismo de Vini Buttel se repete. Nesta parcial sobre quem vai ganhar A Fazenda 2022, o modelo está em primeiro com ainda mais folga, 51,2% dos mais de 196 mil votos computados até agora.

Quem saiu da Fazenda?

Thomaz Costa foi eliminado na quinta berlinda da edição, realizada na noite de quinta-feira, 20 de outubro. Depois que o peão deixou a casa, uma grande confusão tomou conta do programa. Integrantes do grupo A e B se desentenderam depois de alegar que Shayan os provocou ao retornar da roça.

O estrangeiro bateu boca com Tiago e a dupla teve um confronto físico, com direito a empurrão, cuspe e cotovelada. Por conta disso, a produção do reality show resolveu agir e tirou os dois participantes do programa. Com a expulsão, eles perderam chance de briga pelo prêmio e o título que quem vai ganhar A Fazenda 2022 levará para casa e deixaram imediatamente a sede do programa em Itapecerica da Serra.

Veja como foi a confusão:

Veja a lista completa de quem já saiu da fazenda.

Deolane é a mais odiada da edição segundo parcial

Na contramão da parcial sobre quem vai ganhar A Fazenda 2022, a outra enquete do UOL pergunta quem é o mais odiado da edição. Na semana passada, Alex Gallete assumia a primeira posição, mas nesta semana a colocação é ocupada por Deolane Bezerra.

A peoa soma até agora 40,85% da rejeição do público. Ela é seguida por Deborah Albuquerque, que tem 22,43% dos votos. O terceiro lugar é de Bia Miranda, que tem 7,56%. Completando o Top 5 de rejeição, aparecem Vini Buttel, com 6,73%, e Lucas Santos, que tem 5,79% dos votos na parcial.

Top 3 de rejeição na parcial do UOL

1º lugar: Deolane Bezerra – 40,85%

2º lugar: Deborah Albuquerque – 22,43%

3º lugar: Bia Miranda – 7,56%

