Quem vai sair hoje da Fazenda na 10ª roça: Kerline corre perigo (24/11)

Kerline Cardoso, Moranguinho e Bárbara Borges brigam para continuar na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Porém, uma delas terá o azar de se despedir do jogo nesta quinta-feira (24). A dúvida agora é saber quem vai sair hoje da Fazenda entre as três peoas. Por enquanto, quem corre o maior perigo é Kerline, que tem apresentado percentuais ruins nas parciais extraoficiais.

Quem vai sair hoje da Fazenda 2022 segundo parciais do UOL e DCI

Kerline é quem vai sair hoje da Fazenda 2022 se as parciais do UOL e DCI acertarem. O cenário é o mesmo nas duas enquetes e Kerline aparece em último lugar, com as piores chances de permanecer no jogo nesta nova roça. A famosa está em sua primeira roça da temporada e pode não conseguir se manter na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Na consulta realizada na faixa das 10h00 desta quinta-feira de eliminação no UOL, Kerline aparece em último com apenas 29,11% dos votos para ficar. Em segundo lugar está Babi, com 33,91% dos votos e Moranguinho lidera com 36,99%. Por enquanto, a enquete conta com 15 mil votos contabilizados.

Já no DCI, o número de votos é um pouco maior e ultrapassa os 38 mil. No entanto, o cenário é o mesmo nesta enquete: Moranguinho lidera, Bárbara fica em segundo e Kerline vem na lanterna. A mulher fruta está com 52,3% dos votos, a atriz tem 32,6% do favoritismo e a ex-BBB soma apenas 15,1%.

Quem já saiu de A Fazenda 2022 até agora

1ª berlinda: Bruno Tálamo (15,69%)

2ª berlinda: Ingrid Ohara (29,01%)

3ª berlinda: Rosiane Pinheiro (21,28%)

4ª berlinda: Tati Zaqui (27,70%)

5ª berlinda: Thomaz Costa (17,31%)

6ª berlinda: Vini Buttel (21,14%)

7ª berlinda: Lucas Santos (15,39%)

8ª berlinda: Alex Gallete (11%) e Deborah Albuquerque (23,19%)

9ª berlinda: Ruivinha de Marte (24,58%)

Análise do Votalhada em sites também aponta eliminação de Kerline

O site Votalhada tem sua própria enquete, mas também analisa as votações de outros site. Às 08h30 desta quinta-feira, o portal publicou a análise de 15 sites, entre eles o DCI e o próprio Votalhada. Kerline é a menos votada em 9 desses sites.

Com a soma de todos eles, que resulta em mais de 652 mil votos computados, Kerline fica com o pior percentual e tem apenas 27,23% dos votos para ficar, assumindo a lanterna.

Ao somar as parciais de 15 sites, Moranguinho fica com o segundo melhor percentual, 33,35% dos votos. Bárbara tem a melhor colocação, assumindo a liderança com 39,42% do favoritismo.

Kerline: 27,23%

Moranguinho: 33,35%

Bárbara: 39,42%

Kerline nem teve chance de escapar da 10ª roça, pois foi vetada por Bia na formação de berlinda:

