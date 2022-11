Quem vai vencer A Fazenda 2022: veja quem lidera votação da enquete UOL

Falta pouco para o público descobrir quem vai vencer A Fazenda 2022. Restam nove peões na competição por R$1,5 milhão, mas apenas um deles sairá do confinamento com o prêmio milionário. Na web, o público já tem opiniões sobre qual deles será o grande campeão neste ano.

Parcial da enquete UOL de A Fazenda 2022

Quem vai vencer A Fazenda 2022 é Deolane Bezerra, de acordo com a parcial da enquete UOL consultada nesta terça (22), às 18h. A doutora está na frente dos adversários com 33,46%, com bastante vantagem em relação ao segundo lugar.

A advogada tem causado polêmica nas redes sociais em relação ao seu comportamento. Ao mesmo tempo que muitos internautas reprovam as atitudes da loira, que não mede palavras para atacar os adversários, a doutora ainda mantém uma base fiel de fãs que podem levá-la até a final - e que já fez com ela escapasse de duas roças com uma porcentagem expressiva de votos.

Em segundo lugar está Pelé Milflows, com 24,53% dos votos. O rapper faz parte do grupo B, rival ao de Deolane. Ao longo de sua participação no reality, o peão já foi fazendeiro uma vez e ainda não foi para a roça.

Pelé tinha como principal rival dentro do jogo o modelo Tiago Ramos, expulso no mês passado após agredir Shayan Haghbin. Ele também já teve algumas discussões com Deolane Bezerra.

O terceiro lugar no pódio fica com Bárbara Borges. A atriz ganhou protagonismo nas últimas semanas e se tornou a maior rival de Deolane, além de ser um dos grandes nomes do grupo B. Ela soma 19,91% da preferência do público.

1º lugar: Deolane Bezerra com 33,46%;

2º lugar: Pelé Milflows com 24,53%;

3º lugar: Bárbara Borges com 19,91%.

+ Enquete A Fazenda 2022 atualizada + quem é o mais odiado?

Quem é o mais odiado de A Fazenda 2022?

Ao mesmo tempo que Deolane Bezerra mantém uma base fiel de fãs que continuam torcendo por ela, a doutora também tem desagradado parte dos internautas.

A advogada lidera o ranking dos mais odiados de A Fazenda 2022 do UOL, com 60,21% dos votos. O grupo B tem bastante torcida na web e vem criticando frequentemente as atitudes controversas da doutora.

Já Bárbara Borges, principal adversária da ex-mulher de Mc Kevin, também tem parte do público que desaprova seu jogo, somando 20,00%.

O terceiro lugar fica com Pétala Barreiros, aliada de Deolane no jogo. Ela soma 8,78% de rejeição do público.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Restam nove peões em busca pelo prêmio. Os participantes ainda estão divididos entre grupos A e B, mas André Marinho rompeu com o seu time na 9ª formação de roça após Moranguinho optar por não salvá-lo no Resta Um. O cantor ficou extremamente revoltado com a dançarina e afirmou que a partir dali ele jogaria sozinho.

Grupo A:

Deolane Bezerra (advogada)

Pétala Barreiros (influenciadora digital)

Moranguinho (dançarina)

Bia Miranda (neta da Gretchen)

Grupo B:

Pelé Milflows (rapper)

Iran Malfitano (ator)

Bárbara Borges (atriz)

Kerline Cardoso (ex-BBB)

Sem grupo:

André Marinho (cantor)

Quando termina A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira. O público descobrirá o vencedor do prêmio de R$1,5 milhão no final do programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

A votação para a escolha do vencedor deve ser aberta dois dias antes da data da final, como de costume. Serão quatro peões que vão chegar até o último episódio, e audiência deve escolher um deles, através da enquete oficial do R7, para ser o campeão.

O participante mais votado pelo público leva o valor milionário para casa. Ainda não se sabe se neste ano o segundo colocado será premiado com um carro 0km, assim como no ano passado, ou se haverá mudança na premiação.