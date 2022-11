Quem vence a roça falsa A Fazenda 2022 e o que diz a parcial da votação

Dinâmica vai agitar semana no confinamento e dará vantagem para escolhido do público

A nova semana de A Fazenda 2022 está cheia de novidades. A dinâmica da roça falsa irá movimentar o jogo e levará um peão, ou peoa, para um espaço separado do confinamento. E quem vence o roça falsa da temporada? Bárbara Borges, Pétala Barreiros, Pelé Milflows e Deolane Bezerra estão na berlinda da semana, mas alguém ainda escapará com a nova prova do fazendeiro.

Quem vence o roça falsa de A Fazenda 2022?

De acordo com a parcial da enquete Jornal DCI, Deolane é quem vence o roça falsa de A Fazenda 2022. Por enquanto, a influenciadora digital está na frente da votação, mas Bárbara se aproxima de seu percentual para tentar assumir a liderança.

Enquanto Deolane está com 55,9% dos votos, Babi aparece na segunda posição com 40,7%. A diferença entre as duas é de 15,2%. Apenas a influenciadora e a atriz aparecem na votação com um percentual alto e realmente competindo pela vitória na roça falsa, Pelé e Pétala estão com percentuais bem baixos.

Pétala Barreiros tem apenas 2% dos votos e Pelé soma menos ainda, 1% dos votos. O total de votos contabilizados até agora, faixa das 07h00 desta quarta-feira (30), é de mais de 51 mil.

RANKING DA PORCENTAGEM DE QUEM GANHA:

Deolane: 55,9% ⬆️

Bárbara: 40,7%

Pétala: 2%

Pelé: 1% ⬇️

Como a roça falsa foi formada?

O peão Pelé Milflows foi o primeiro a pisar na berlinda esta semana. O peão foi indicação de Bia Miranda, que é fazendeira pela terceira vez no confinamento. Depois, Pétala Barreiros acabou no banquinho de segunda roceira, por ser a mais votada entre os peões da sede.

Pétala então teve a missão de puxar alguém da baia para o banquinho de terceiro de roceiro. A escolhida foi Bárbara Borges. Por conta disso, a atriz foi quem iniciou o Resta Um. A dinâmica de salvamentos terminou com Deolane sobrando e assim ela se tornou a quarta roceira.

Veto teve mudanças com o poder da chama vermelha

Como quarta roceira, Deolane tinha o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro da semana e por isso tirou Pelé da jogada. No entanto, Iran Malfitano estava com o poder da chama vermelha em mãos e por isso mudou a decisão da loira.

Com a chama, o ator cancelou o veto de Pelé e tirou Pétala da briga pelo chapéu de chefona do confinamento. Assim, Pétala já está confirmada na berlinda, enquanto Bárbara, Deolane e Pelé vão competir na prova do fazendeiro.

Quem votou em quem

Iran votou em Pétala

Deolane votou em Iran

Babi votou em Pétala

Moranguinho votou em Iran

Pelé votou em Pétala

Pétala votou em Iran

André votou em Pétala

Quem salvou quem no Resta Um

Babi salvou André Marinho

André salvou Iran Malfitano

Iran salvou Moranguinho

Deolane sobrou

Veja como foi a dinâmica que terminou de definir os roceiros da semana:

