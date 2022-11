R7 A Fazenda votar agora: como salvar Ker, Babi ou Morango na 10ª roça

Três peoas caíram na roça desta semana, a décima da edição: Kerline, Bárbara e Moranguinho. Agora, é tarefa do público decidir quem fica e quem sai. Para isso, é necessário R7 A Fazenda votar agora. O processo não é difícil e pode ser repetido quantas vezes quiser.

+Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 10ª roça?

R7 A Fazenda votar agora: passo a passo de como votar

Para ajudar uma das participantes que competem na roça desta semana, é necessário votar. A única enquete oficial do programa é a do site da emissora, o R7.com. Por lá, não são liberadas parciais durante a votação, por isso, não é possível ter noção de como o público tem se comportado na berlinda.

Passo 1: acesse o site oficial do reality show no endereço https://www.r7.com/ e depois clique na aba "A Fazenda 14" para ser redirecionado;

Passo 2: localize a enquete oficial da 10ª logo no começo desta nova página inicial. Ela está intitulado como "Quem você quer que fique em A Fazenda";

Passo 3: clique na imagem de Kerline Cardoso, Bárbara Borges ou Moranguinho. Não se esqueça que o voto é para SALVAR, ou seja, você deve escolher a sua favorita;

Passo 4: agora, você deve clicar na caixinha "sou Humano", isso vai provar que você não é um robô e o portal permitirá que você siga com o processo de votação;

Passo 5: aperte o botão "votar" e espere pela confirmação. Você será avisado que o seu voto foi computado pelo sistema de contagem do reality show;

Passo 6: caso queira votar mais vezes em uma das participantes que estão na 10ª roça da temporada, é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo.

O processo é bem simples, não é mesmo? Além disso, não exibe nenhum cadastro no site, então é prático e rápido. No entanto, há uma regra a ser seguida: não é permitido votos fora do território nacional. Assim, se você estiver em outro país, não poderá votar, pois seus votos não serão contabilizados.

Que horas começa a eliminação hoje (24)

O programa desta quinta-feira (24) vai começar às 22h30 e ficará no ar até às 00h00, de acordo com a programação oficial da Record TV. A enquete do reality continua aberta ao longo do programa de eliminação e é encerrada um pouco antes do anúncio de quem sai.

Geralmente, a revelação de quem fica e quem continua no jogo é feita pela apresentadora Adriane Galisteu já no final do programa. Depois, os que conseguiram votos suficientes para se salvar, retornam para a sede e são recebidos pelos demais participantes.

Quando é a próxima formação de roça?

A próxima formação de roça será no dia 29 de novembro, terça-feira. A dinâmica será diferente esta semana e a berlinda será de mentira. Ou seja, como é roça falsa, ninguém vai sair do programa. Porém, os participantes não saberão disso e seguirão com a votação habitual da casa, apenas o público estará ciente dos detalhes.

Galisteu anuncia a primeira Roça falsa de A Fazenda. #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/yKDvmXAJuv — Central Reality (@centralreality) November 24, 2022

Programação do reality show

Segunda-feira (28): exibição da Prova de Fogo, que é gravada no domingo

Terça-feira (29): formação de roça ao vivo da roça falsa

Quarta-feira (30): prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (1): eliminação ao vivo da roça falsa

Sexta-feira (2): convivência e pós eliminação falsa (gravado), além de começo da festa (ao vivo)

Sábado (3): melhores momentos da festa

Domingo (4): gravação da prova de fogo (não é exibido) e convivência dos peões (gravado)

Votalhada A Fazenda 2022: qual será o resultado da 10ª roça hoje (24/11)