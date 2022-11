R7 com votação A Fazenda ATUALIZADA da 10ª roça

A votação A Fazenda para a décima roça da temporada está a todo vapor e alguém entre Bárbara Borges, Moranguinho e Kerline Cardoso sai hoje, quinta-feira (24/11), do programa. Quem será a azarada? Consultamos algumas parciais nesta manhã de eliminação para conferir por quem o público está torcendo.

+Votalhada A Fazenda 2022: qual será o resultado da 10ª roça hoje (24/11)

Como está a votação A Fazenda 2022 da 10ª roça?

A situação está feia para o lado de Kerline Cardoso na votação A Fazenda 2022 da 10ª roça. A peoa é a menos votada nas três enquetes que consultamos às 09h40 desta quinta-feira (24): a do portal UOL, Jornal DCI e Diário do Nordeste.

A peoa não tem se mostrado forte o suficiente na votação A Fazenda para derrotar as adversárias de Berlinda e se manter no jogo. Esta é a primeira roça da famosa, já Barbara pisa na berlinda pela terceira vez e Moranguinho soma sua segunda roça.

UOL

Na parcial do UOL, Moranguinho domina a votação com 36,71% dos mais de 14 mil votos computados até agora. Ela é seguida por Bárbara, que está com 33,28% na segunda posição. Na lanterna, Kerline aparece com 29,71% dos votos para ficar.

DCI

O cenário do UOL se repete na votação A Fazenda do Jornal DCI. Aqui, Morango também é a primeira colocada. Ela aparece na liderança com 45,5% dos quase 30 mil votos somados.

Bárbara está em segundo nesta enquete com 36,6% e por enquanto mostra que tem chances de continuar no jogo. Já Kerline também fica nesta lanterna e soma apenas 17,9% dos votos na parcial.

Diário do Nordeste

A parcial do Diário do Nordeste é um pouco diferente das duas primeiras, pois Bárbara é quem está na liderança. A atriz tem 50,6% dos mais de 4 mil votos contabilizados e assume a liderança com folga.

Moranguinho vem em segundo lugar com 34,1% dos votos. Já Kerline apresenta seu pior percentual entre as três enquetes e soma apenas 15,3% do favoritismo do público.

VOTE - Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem sai na 10ª roça?

Histórico de votos

UOL - 09h40

Moranguinho: 36,71%

Bárbara Borges: 33,28%

Kerline Cardoso: 29,71%

DCI - 09h40

Moranguinho: 45,5%

Bárbara Borges: 36,6%

Kerline Cardoso: 17,9%

Diário do Nordeste - 09h40

Moranguinho: 34,1%

Bárbara Borges: 50,6%

Kerline Cardoso: 15,3%

Como votar no R7.com

A votação oficial do reality show é realizada no site da emissora de Edir Macedo, o R7.com. Para conseguir salvar sua peoa favorita nesta nova roça será necessário acessar o site e soltar o dedo até cansar.

Não é necessário ter cadastro por lá e nem pagar nada, você pode votar quantas vezes quiser até o horário do programa ao vivo de hoje, que ficará no ar das 22h30 até 00h00.

1 - Acesse o R7.com (https://www.r7.com/)

2 - Clique na aba do programa e depois na enquete da votação A Fazenda

3 - Escolha qual peoa irá salvar

4 - Selecione a caixinha "sou humano"

5 - Confirme no botão "votar"

Leia também

Distribuição de tarefas da Bia: veja as escolhas da nova fazendeira