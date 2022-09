R7.com votação de hoje: como está a votação da Fazenda 2022

A R7.com votação de hoje está a todo vapor e Rosiane Pinheiro, Ingrid Ohara e Deborah Albuquerque competem pela permanência no jogo. Uma delas vai deixar o confinamento de Itapecerica da Serra nesta quinta-feira (29) e se despedir da chance de levar R$ 1,5 milhão e o título de campeã para casa.

Como está a votação da 2ª roça na Fazenda 2022

O R7.com votação de hoje está em andamento, mas o site oficial da Record não libera em tempo real os números da enquete oficial do programa. Por isso, consultamos três parciais nesta manhã de dia de eliminação para descobrir qual o cenário desta segunda roça da temporada, a enquete do UOL, a do Jornal DCI e a do Votalhada.

As três enquetes apontam a eliminação de Ingrid Ohara e briga de Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro pelo primeiro lugar.

No UOL, a votação soma mais de 7500 votos e mostra que Deborah teve uma recuperação. A ruiva estava em segundo lugar no começo desta manhã, mas agora aparece em primeiro com 35,99% dos votos. Em seguida, vem Rosiane com 35,86%, uma diferença de apenas 0,13% para o percentual da peoa. Já Ingrid Ohara está na lanterna com apenas 28,14% dos votos.

No DCI, o cenário é o mesmo e as posições se repetem. Com a contagem de mais de 65 mil votos, Deborah lidera com 39,8%, Rosiane vem colada na ex-Power Couple com 39,7% dos votos. Em último, distante das adversárias de berlinda, Ingrid aparece com apenas 20,5% dos votos a seu favor.

O site Votalhada, que faz análises de votação de realities, está com uma enquete que soma mais de 9 mil votos no Twitter. Por enquanto, Deborah está em primeiro com 37,4%. A segunda posição é de Rosiane, que se aproxima com 36,2%. Na terceira e última colocação, Ingrid fica com 26,4% dos votos para ficar na R7.com votação de hoje.

Histórico de votos QUEM FICA – 09h30

UOL

Deborah Albuquerque: 35,99%

Rosiane Pinheiro: 35,86%

Ingrid Ohara: 28,14%

DCI

Deborah Albuquerque: 39,8%

Rosiane Pinheiro: 39,7%

Ingrid Ohara: 20,5%

Votalhada

Deborah Albuquerque: 37,4%

Rosiane Pinheiro: 36,2%

Ingrid Ohara: 26,4%

R7.com votação de hoje: como salvar uma peoa

Para salvar Ingrid Ohara, Deborah Albuquerque ou Rosiane Pinheiro é necessário participar da R7.com votação de hoje. A enquete oficial do programa está no ar desde o resultado da prova do fazendeiro – que foi realizada na noite de quarta (28) – e continuará no ar até o programa ao vivo desta quinta-feira (29).

Caso nunca tenha votado, saiba que o processo é simples e rápido. Não é exigido cadastro e nenhum tipo de assinatura. A única obrigatoriedade é a presença do votante em território nacional. Votos feitos fora do país não são válidos no sistema de contagem do programa.

Acesse a R7.com votação de hoje no endereço https://www.r7.com/

Clique na aba A Fazenda 14

Em seguida, clique na enquete oficial da R7.com votação de hoje

Depois, selecione a peoa que deseja salvar

Passe pela verificação de robôs com a caixinha “sou humano”

Por último, confirme o seu voto

Quem já saiu de A Fazenda 14?

Bruno Tálamo é o único participante que foi eliminado do programa até agora. Ele deixou o reality show rural da Record na última quinta-feira (22), que marcou a primeira roça da edição. O jornalista recebeu apenas 15,69% dos votos do público e perdeu a disputa para Tiago Ramos, que teve 57,08%, e Deborah Albuquerque, que somou 27,23% dos votos para ficar.

Quem se der mal na R7.com votação de hoje se junta a lista com Bruno Tálamo e se torna o segundo eliminado da temporada.

Quem escapou da berlinda?

Vini Buttel foi quem escapou de competir na R7.com votação de hoje. O peão foi o vencedor da terceira prova do fazendeiro da temporada e por isso conquistou o chapéu de chefão da semana. Ele estava na roça por culpa de Shayan, o antigo fazendeiro, que indicou o Ex-De Férias com o Ex para o banquinho de roceiro.

Rosiane Pinheiro, que sobrou no Resta Um e se tornou a quarta roceira da semana, vetou Deborah Albuquerque da briga e então competiram Vini, Ingrid e Rosiane. Na disputa, era necessário andar por um tabuleiro que tinha placas com números. Algumas quebravam e outras não, por isso era necessário encontrar o caminho correto até a vitória.

Vini se deu melhor e conquistou o chapéu, o que enviou Ingrid e Rosiane para a roça junto de Deborah. Veja como foi a prova:

