R7 votação 2022 do Paiol de A Fazenda 14: quem deve entrar?

Está aberto o R7 votação 2022 do Paiol que define o novo participante de A Fazenda 14. André Santos, Bia Miranda, Cláudia Baronesa, MC Créu e Susi Sasaki disputam a vaga no reality, que vai entregar ao ganhador um prêmio de R$ 1,5 milhão. A decisão deve chegar ao fim na sexta-feira e o novo peão ou peoa entrará na casa durante a festa.

No site oficial do reality show, você pode ajudar um dos cinco famosos. Não é necessário ter qualquer tipo de conta no R7, a única coisa que você precisa fazer é passar pela verificação de robôs ao confirmar o seu voto. Confira o passo a passo:

Vá no link https://www.r7.com/, clique na aba ‘A Fazenda’, em seguida clique na enquete do Paiol. Escolha em quem vai votar, selecione a caixinha ‘sou humano’ e então confirme o voto. Simples, não é mesmo? Agora é só repetir o processo quantas vezes quiser.

André Santos, jogador de futebol

Bia Miranda, dançarina e neta de Gretchen

Cláudia Baronesa, ex-Power Couple e mãe de MC Gui

MC Créu, dono do hit “Créu”

Susi Sasaki, atriz e influencer

Como vai ser o Paiol A Fazenda 14?

Os participantes do Paiol A Fazenda 2022 ficarão por lá durante três dias. Neste período, o público estará votando em casa para definir quem merece a oportunidade de entrar no confinamento rural. Após esses quatro dias de votação, Adriane Galisteu vai informar ao vivo quem ganhou a votação.

Este participante se tornará o 21º peão – ou peoa – oficial da temporada e vai em algum momento entrar na casa para surpreender os novos colegas de confinamento. O novo integrante do elenco terá as mesmas chances de lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Se este escolhido do público terá ou não imunidade em sua primeira semana na casa, não há revelações até o momento.

A votação será no site oficial da Record, o R7. Para conseguir participar da dinâmica, é só acessar o site https://recordtv.r7.com/programacao e ir na aba de A Fazenda 2022 do site. Não é necessário ter cadastro para votar nos programas da emissora de Edir Macedo. Por isso, você só deve clicar na enquete e depois selecionar o nome do participante que quer que vença o Paiol A Fazenda.

Sthe Matos foi a escolhida do público na edição de ano passado da “casa de vidro da Record”. Em 2021, o Paiol foi implementado pela primeira vez. Na época, a dinâmica era patrocinada pelo TikTok, por isso, os quatro selecionados para a disputa pela vaga no reality foi realizada entre influenciadores da rede social.