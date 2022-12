R7 + Votação da Fazenda 14 hoje: porcentagens atualizadas de quem ganha

Falta pouco para um dos finalistas ser coroado campeão da décima quarta temporada do reality show rural da Record. A enquete oficial para definir quem leva o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa foi publicado ontem (13) e a votação da Fazenda hoje (14) continua a todo vapor. Ainda há tempo para votar e o aguardado resultado será revelado ao vivo na final (15). Por enquanto, ficamos de olhos nas porcentagens das parciais extraoficiais.

Como está a votação da Fazenda hoje?

Consultados a votação da Fazenda hoje nos principais portais do país e o resultado apontado até agora tem sido unânime: Babi é a provável campeã e lidera as cinco enquetes que conferimos na faixa das 08h30 desta quarta-feira (14).

Bia Miranda tem sido apontada como a vice-campeã do reality show em todas as parciais e Iran tem mostrado poucas chances de vencer e soma até agora apenas baixas porcentagens.

Na votação da Fazenda hoje do DCI, que soma até agora mais de 128 mil votos, Barbara lidera com 56,6% do favoritismo. Bia assume a segunda posição com 39,6% votos. Já Iran amarga na lanterna com apenas 3,9% da preferência do público nesta aguardada final de temporada.

Babi: 56,6%

Bia: 39,6%

Iran: 3,9%

No UOL, o cenário não é diferente. Barbara Borges é apontada como campeã e lidera a votação, enquanto Bia Miranda aparece na segunda posição e Iran se distancia das colegas de confinamento com uma baixa porcentagem na terceira colocação.

A atriz está até o momento com 62,40% dos votos, a neta de Gretchen soma 33,92% da preferência popular e Iran tem apenas 3,68% dos quase 3 mil votos somados até então.

Babi: 62,40%

Bia: 33,92%

Iran: 3,68%

O Diário do Nordeste reafirma o favoritismo de Barbara Borges e a provável segunda colocação de Bia Miranda. Nesta votação, a loira soma 66,1% dos quase 6 mil votos somados, enquanto a jovem de 18 anos tem 30%. Iran novamente vem na lanterna, com apenas 4% da preferência do público.

Babi: 66,1%

Bia: 30%

Iran: 4%

Na enquete sobre a grande final do Em Off, do portal IG, o cenário não ganha mudanças. A votação por lá também aponta Babi campeã, Bia em segundo lugar e Iran na terceira colocação. Dos mais de 6 mil votos somados até então, 70,15% deles pertencem a Babi. Bia tem 26,38% e Iran apenas 3,47% do favoritismo.

Babi: 70,15%

Bia: 26,38%

Iran: 3,47%

Para finalizar a avaliação da votação da Fazenda hoje também conferimos o Notícias da TV. Por lá, nada diferente. Barbara Borges está na liderança com 67,13% dos votos. Ela é seguida por Bia Miranda, que soma até agora 28,48% e em último mais uma vez aparece Iran Malfitano, que está com 4,39% da preferência.

Babi: 67,13%

Bia: 28,48%

Iran: 4,39%

Votação no R7

A votação da Fazenda 2022 ficará no ar até o programa ao vivo de amanhã, quinta-feira (15), dia da grande final da temporada. Até lá, você pode votar quantas vezes quiser no site oficial do reality show, o R7.com. Esta é a única enquete que afeta o resultado do jogo.

Para isso, não é necessário nenhum cadastro, mas é obrigatório estar em território nacional para que os votos sejam válidos. Confira:

1 - Acesse https://www.r7.com/ e clique em A Fazenda 14. Caso queira encurtar este passo, é só seguir direto para o endereço da página do reality show da Record TV https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14;

2 - Depois, clique na enquete e selecione a foto do participante que você quer ver como campeão da temporada;

3 - Confirme a decisão ao selecionar a caixinha "sou humano" e também o botão "votar";

4 - Pronto! Você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado. Caso queira votar mais vezes, é só clicar no botão "votar novamente".

